Генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив керівників НАБУ та САП у переслідуванні через особисту помсту й закликав їх прийти на засідання парламентської ТСК щодо справи "Карфаген".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Дуки під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 18 листопада.

За словами генерал-майора СБУ, відкрите проти нього кримінальне провадження є помстою з боку керівництва антикорупційних органів. Він наголосив, що директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко мають особисто з'явитися на засідання комісії та публічно відповісти на запитання народних депутатів. Дука також зазначив, що після виходу зі слідчого ізолятора під заставу одразу прийшов на парламентську комісію для надання пояснень, і очікує такої ж відкритості від очільників антикорупційних відомств щодо висунутих на їхню адресу звинувачень. "Досить уже відповідати на всі питання словом "маячня". Я, коли вийшов з СІЗО, одразу прийшов на ТСК, щоб відповісти на всі питання. Пан Кривонос на всі звинувачення відповідає простим словом: "маячня", - заявив генерал-майор СБУ. Наступне засідання ТСК призначили на 23 листопада о 12:00. Для обговорення обставин резонансного розслідування на нього запросили керівників антикорупційних органів та колишніх високопосадовців правоохоронної системи:

Нагадаємо, Сергій Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

6 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 65 млн гривень. Минулого тижня за Дуку внесли заставу і він вийшов із СІЗО.