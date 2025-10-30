Від Ростова до Камчатки. Партизани нищать зв'язок у РФ: ексклюзивне відео від ГУР

Партизани ГУР провели серію диверсійних операцій у РФ, знищивши одразу кілька веж стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", - додали у ГУР.

Повідомляється, що останніми місяцями займання зафіксовані, зокрема, в Республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському раї, а також на тимчасово окупованих РФ територіях України.

"По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів", - заявили у ГУР.

Диверсії партизан проти окупантів

Нагадаємо, раніше партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.

Окрім того, партизани провели розвідку стратегічного об’єкта Росії – 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Брянську.

Також партизани із 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

На початку вересня агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.

А у тимчасово окупованому Криму партизани "Атеш" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.