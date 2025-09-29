ua en ru
Партизани у лавах росіян допомогли ліквідувати "Панцир-С1" на Херсонщині (відео, фото)

Херсонська область, Понеділок 29 вересня 2025 08:55
Партизани у лавах росіян допомогли ліквідувати "Панцир-С1" на Херсонщині (відео, фото) Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент з 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади, перебуваючи на бойовому чергуванні, зафіксував розгортання зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" і передав нам його координати та відео", - розповіли в "АТЕШ".

Отримані дані були передані Силам оборони України, внаслідок чого пошкоджена радіолокаційна станція комплексу. Через це "Панцир-С1" був виведений з ладу на кілька місяців, що створило прогалину в системі ППО на цьому напрямку.

"Панцир-С1"

"Панцир-С1" - це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії. Його призначення - прикриття військових та цивільних об’єктів від літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих ракет та високоточного озброєння. Система поєднує дві гармати калібру 30 мм і 12 зенітних ракет, встановлених на гусеничному чи колісному шасі.

Комплекс обладнаний багатофункціональною радіолокаційною станцією та оптико-електронними засобами наведення, що забезпечують виявлення цілей на відстані до 36 км і ураження на дистанції до 20 км.

"Панцир-С1" активно використовується російською армією для прикриття стратегічних об’єктів та позицій систем ППО великої дальності, зокрема С-300 і С-400.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Було знищено три вертольоти ворога та систему "Панцир-С1".

