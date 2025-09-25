Боєздатність тимчасово знижена: партизани спалили військову техніку РФ біля Бердянська

Агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Атеш" у Telegram.

Російська військова частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку, і тепер її боєздатність тимчасово знижена.

"Знищення бензовозу та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Бердянськ - портове місто на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, відоме своїм морським курортом, промисловістю та стратегічним значенням завдяки порту й розташуванню. До повномасштабного вторгнення Росії місто було популярним туристичним напрямком, розвинутим освітнім і культурним центром регіону, а також важливим транспортним вузлом.

Наприкінці лютого 2022 року Бердянськ опинився під російською окупацією. Під окупацією місто зіткнулося з репресіями, викраденнями активістів і журналістів, тиском на бізнес і освіту, а також економічним занепадом.

Бердянський порт росіяни використовували для перекидання військової техніки, поки Збройні сили України не почали завдавати по ньому ударів. Ситуація в місті залишається складною, а більшість мешканців чекають на деокупацію.