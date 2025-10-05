Партизани провели розвідку арсеналу ГРАУ в Брянську: розвіддані передали ЗСУ (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Усі зібрані розвіддані, зокрема координати ключових сховищ і графіки поставок, уже передані Силам оборони України. Ймовірно, ці дані допоможуть українським військовим під час планування подальших операцій проти російських складів боєприпасів.

"Ми виявили ознаки посилення заходів безпеки після недавніх інцидентів із загоряннями на аналогічних об’єктах. Водночас охорона арсеналу має вразливі місця", - зазначили в "АТЕШ".

Як повідомили в русі опору, агенти обстежили територію арсеналу, зафіксувавши режим його роботи, систему охорони та схему переміщення вантажів.

Удар по 51-му арсеналі ГРАУ

Нагадаємо, 22 квітня цього року у Володимирській області РФ пролунали вибухи на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Через вибухи та пожежу з найближчих населених пунктів оголосили евакуацію. А місцеві мешканці заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

Як відомо, на 51-му арсеналі ГРАУ зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу. За інформацією РБК-Україна, це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.