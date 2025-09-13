Партизани виявили новий комплекс ППО окупантів у Криму: опубліковано фото

Російські війська у тимчасово окупованому Криму встановили новий комплекс протиповітряної оборони – кілька пускових установок ЗРК С-300/С-400, а також радари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

Також повідомляється, що розташування виявленого об'єкту та координати будуть передані Силам оборони України. Також ведеться спостереження за графіком чергування та особливостями бойової роботи.

"Розвідано позицію російської ППО під Керчю. Виявлено 4 пускові установки ЗРК С-300/С-400, а також дві станції радіолокації: 30Н6Е2 і 96Л6Е", - зазначили агенти "Кримського вітру".

Виявлення ключових баз росіян на окупованих територіях

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом. Також представники руху розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.

Окрім того, нещодавно партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Також агенти руху "Атеш" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.