Агенти "Атеш" розвідали оборонний завод в РФ, що випускає твердопаливні ракети (фото)

Агенти руху "Атеш" розвідали оборонний завод "Авангард" у місті Сафоново Смоленської області РФ, на якому випускають твердопаливні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Агенти нашого руху обстежили підприємство АТ "Авангард" у Сафонові. Зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана Силам оборони України", - додали представники руху.