Агенти "Атеш" розвідали оборонний завод в РФ, що випускає твердопаливні ракети (фото)
Агенти руху "Атеш" розвідали оборонний завод "Авангард" у місті Сафоново Смоленської області РФ, на якому випускають твердопаливні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Агенти нашого руху обстежили підприємство АТ "Авангард" у Сафонові. Зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт", - зазначили у "Атеш".
Повідомляється, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.
"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана Силам оборони України", - додали представники руху.
Розвідка заводів та баз окупантів
Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.
Також представники руху розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.
Окрім того, нещодавно партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".
Також агенти руху "Атеш" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.