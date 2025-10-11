ua en ru
Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом

Україна, Субота 11 жовтня 2025 10:00
Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом Ілюстративне фото: партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Партизани із 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші джерела у 82-му мотострілецькому полку передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу у лісовому масиві під Вовчанськом. Агенти повідомили точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження живої сили ", - розповіли в "АТЕШ".

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів та графік зміни підрозділів.

Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку.

Вовчанськ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" в прикордонних районах Харківської області. Основною ціллю окупантів залишається Вовчанськ.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої - зокрема, на території Агрегатного заводу.

Раніше партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.

Нагадаємо, партизани провели розвідку стратегічного об’єкта Росії - 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Брянську.

