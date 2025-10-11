Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші джерела у 82-му мотострілецькому полку передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу у лісовому масиві під Вовчанськом. Агенти повідомили точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження живої сили ", - розповіли в "АТЕШ".

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів та графік зміни підрозділів.

Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку.

Вовчанськ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" в прикордонних районах Харківської області. Основною ціллю окупантів залишається Вовчанськ.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої - зокрема, на території Агрегатного заводу.