Верховній Раді пропонують розглянути законопроєкт, який передбачає збільшення робочого часу для неповнолітніх, дозвіл працювати у вихідні та зміну правил щодо медоглядів. Проте окремі його положення вже викликали низку критичних зауважень.

Докладніше про мету та основні положення законопроєкту, а також позиції різних відомств, експертів і комітету ВРУ з питань молоді та спорту, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про який законопроєкт йдеться

Законопроєкт №16114 про внесення змін до Кодексу законів про працю України - щодо розширення трудових можливостей для молоді - був зареєстрований у Верховній Раді 28 вересня 2026 року.

Його подала група народних депутатів на чолі з Галиною Янченко (загалом 22 особи).

Головним був визначений комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Фрагмент картки законопроєкту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Що пропонують змінити нардепи

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті:

розширити можливості легального працевлаштування молоді;

спростити й цифровізувати оформлення трудових відносин;

актуалізувати окремі положення щодо праці неповнолітніх;

забезпечити баланс між доступом молоді до ринку праці та належним рівнем гарантій її трудових прав.

Документ пропонує, зокрема, внести до Кодексу законів про працю України (КЗпП) такі зміни:

дозволити укладення трудового договору в електронній формі (стаття 24);

поширити загальні правила випробування під час прийняття на роботу на осіб віком до 18 років (стаття 26);

збільшити скорочену тривалість робочого часу: до 38 годин на тиждень для осіб віком від 16 до 18 років і до 26 годин - від 15 до 16 років (стаття 51);

замінити спеціальний облік працівників до 18 років даними Реєстру застрахованих осіб (стаття 189);

зменшити граничний вік обов'язкових щорічних медичних оглядів із 21 до 18 років (стаття 191);

скасувати заборону залучення неповнолітніх до роботи у вихідні дні (зберігши заборону нічних і надурочних робіт) (стаття 192);

встановити оплату праці неповнолітніх при скороченому робочому часі пропорційно відпрацьованому часу (стаття 194);

виключити статтю 198 щодо згоди служби у справах дітей на звільнення неповнолітніх з ініціативи роботодавця;

передбачити обов'язок роботодавця звільнити неповнолітнього на вимогу батьків, інших законних представників або державних органів - якщо продовження роботи загрожує його здоров'ю чи не відповідає його інтересам та за умови документального підтвердження такої вимоги (стаття 199).

Читайте також: Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов

Позиція комітету з питань молоді та спорту

У прес-службі парламенту повідомили, що законопроєкт №16114 розглянув комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту (на засіданні від 19 листопада).

При цьому Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ у своєму висновку зазначило, що законопроєкт:

потребує додаткового обґрунтування ;

; містить низку положень, що викликають суттєві зауваження.

"У пояснювальній записці не наведено, які недоліки чинного регулювання створюють реальні перешкоди для трудових можливостей молоді", - пояснили у прес-службі.

Крім того, не всі запропоновані заходи спрямовані на покращення доступу молоді до праці.

Окремі з них мають також ознаки звуження трудових гарантій, тому доцільність обраного комплексу змін потребує додаткового обґрунтування.

У Головному управлінні наголосили, що соціально-трудові гарантії для осіб, які не досягли повноліття, були запроваджені з метою забезпечення балансу між:

можливістю здійснення неповнолітнім права на працю;

реалізацією умов для фізіологічного, психологічного та соціального розвитку дитини, здобуття освіти.

"Міжнародно-правовим підґрунтям цих гарантій є ратифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці №78, №79, №138 та №182, а також Конвенція ООН про права дитини", - уточнили у прес-службі ВРУ.

Зазначається, що з огляду на взяті державою зобов'язання, не може йтися про зниження рівня гарантій для неповнолітніх з мотивів усунення застарілих або надмірних обмежень.

Українцям розповіли, що під час обговорення законопроєкту члени комітету ВРУ детально розглянули положення, які можуть призвести до погіршення трудових прав молоді.

Були висловлені різні позиції, зокрема, що ухвалення законопроєкту може спростити працевлаштування осіб віком до 18 років.

Більшістю голосів було підтримано пропозицію прийняти законопроєкт за основу - за умови врахування відповідних зауважень і пропозицій під час підготовки до другого читання.

Тобто комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу (за результатами розгляду в першому читанні).

Читайте також: Без досвіду й до 18 років: ким найчастіше хочуть працювати підлітки в Україні

Хто не підтримує цей законопроєкт і навпаки

У прес-службі парламенту повідомили, що не підтримує цей законопроєкт Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

На його думку, документ звужує обсяг прав і гарантій працівників молодше 18 років (що суперечить статті 22 Конституції України).

Уповноважений пропонує зберегти чинні редакції відповідних норм.

Міністерство економіки та довкілля - підтримує законопроєкт, але за умови його доопрацювання з урахуванням низки важливих зауважень.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності - не підтримує законопроєкт.

На думку посадовців, більш детально і комплексно регулює трудові відносини, у тому числі щодо працівників молодше 18 років, зареєстрований у Верховній Раді проєкт Трудового кодексу України (№16010).

У ньому йдеться також і про забезпечення балансу між доступом молоді до ринку праці й належним рівнем гарантій її трудових прав.

Державна служба України з питань праці (Держпраці) - підтримує мету законопроєкту, але вважає, що більшість його положень потребує доопрацювання.

Федерація профспілок України - не підтримує законопроєкт і зазначає, що його норми суперечать міжнародним та національним актам.

"Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні запропонував техніко-юридичні уточнення до законопроєкту", - зауважили у прес-службі.

Тим часом Дослідницька служба ВРУ в інформаційній довідці оцінила законопроєкт на відповідність праву ЄС.

"На її думку, збільшення робочого часу неповнолітніх узгоджується з Директивою Ради 94/33/ЄС, яка допускає до 35 годин на тиждень для осіб до 15 років і до 40 годин після досягнення 15 років", - повідомили громадянам.

Скасування заборони роботи у вихідні, за оцінкою Служби, також не суперечить Директиві, оскільки забороняє нічну працю неповнолітніх із певними винятками.

Загалом Служба вважає, що під час подальшого опрацювання законопроєкту можна використати досвід Польщі та Естонії щодо регулювання робочого часу неповнолітніх.