Верховной Раде предлагают рассмотреть законопроект, предусматривающий увеличение рабочего времени для несовершеннолетних, разрешение работать в выходные и изменение правил медосмотров. Однако некоторые его положения уже вызвали ряд критических замечаний.

Подробнее о целях и основных положениях законопроекта, а также позициях разных ведомств, экспертов и комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О каком законопроекте идет речь

Законопроект №16114 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины - насчет расширения трудовых возможностей для молодежи - был зарегистрирован в Верховной Раде 28 сентября 2026 года.

Его подала группа народных депутатов во главе с Галиной Янченко (всего 22 человека).

Главным был определен комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Фрагмент карты законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Что предлагают изменить нардепы

Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью:

расширить возможности легального трудоустройства молодежи;

упростить и цифровизировать оформление трудовых отношений;

актуализировать отдельные положения насчет работы несовершеннолетних;

обеспечить баланс между доступом молодежи к рынку труда и надлежащим уровнем гарантий ее трудовых прав.

Документ предлагает, в частности, внести в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) такие изменения:

разрешить заключение трудового договора в электронной форме (статья 24);

распространить общие правила испытания при приеме на работу на лиц в возрасте до 18 лет (статья 26);

увеличить сокращенную продолжительность рабочего времени: до 38 часов в неделю для лиц в возрасте от 16 до 18 лет и до 26 часов - от 15 до 16 лет (статья 51);

заменить специальный учет работников до 18 лет данными Реестра застрахованных лиц (статья 189);

уменьшить предельный возраст обязательных ежегодных медицинских осмотров с 21 до 18 лет (статья 191);

отменить запрет привлечения несовершеннолетних к работе в выходные дни (сохранив запрет ночных и сверхурочных работ) (статья 192);

установить оплату труда несовершеннолетних при сокращенном рабочем времени пропорционально отработанному времени (статья 194);

исключить статью 198 насчет согласия службы по делам детей на увольнение несовершеннолетних по инициативе работодателя;

предусмотреть обязанность работодателя уволить несовершеннолетнего по требованию родителей, других законных представителей или государственных органов - если продолжение работы угрожает его здоровью или не соответствует его интересам и при условии документального подтверждения такого требования (статья 199).

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Позиция комитета по вопросам молодежи и спорта

В пресс-службе парламента сообщили, что законопроект №16114 рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта (на заседании от 19 ноября).

При этом Главное научно-экспертное управление Аппарата ВРУ в своем заключении отметило, что законопроект:

требует дополнительного обоснования ;

; содержит ряд положений, вызывающих существенные замечания.

"В пояснительной записке не указано, какие недостатки действующего регулирования создают реальные препятствия для трудовых возможностей молодежи", - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, не все предложенные меры направлены на улучшение доступа молодежи к работе.

Отдельные из них имеют также признаки сужения трудовых гарантий, поэтому целесообразность выбранного комплекса изменений требует дополнительного обоснования.

В Главном управлении подчеркнули, что социально-трудовые гарантии для лиц, не достигших совершеннолетия, были введены с целью обеспечения баланса между:

возможностью осуществления несовершеннолетним права на труд;

реализацией условий для физиологического, психологического и социального развития ребенка, получения образования.

"Международно-правовой основой этих гарантий являются ратифицированные Украиной конвенции Международной организации труда №78, №79, №138 и №182, а также Конвенция ООН о правах ребенка", - уточнили в пресс-службе ВРУ.

Отмечается, что с учетом взятых государством обязательств, не может идти речь о снижении уровня гарантий для несовершеннолетних по мотивам устранения устаревших или чрезмерных ограничений.

Украинцам рассказали, что при обсуждении законопроекта члены комитета ВРУ подробно рассмотрели положения, которые могут привести к ухудшению трудовых прав молодежи.

Были высказаны разные позиции, в частности, что принятие законопроекта может упростить трудоустройство лиц моложе 18 лет.

Большинством голосов было поддержано предложение принять законопроект за основу - при условии учета соответствующих замечаний и предложений при подготовке ко второму чтению.

То есть комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу (по результатам рассмотрения в первом чтении).

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Кто не поддерживает этот законопроект и наоборот

В пресс-службе парламента сообщили, что не поддерживает этот законопроект Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

По его мнению, документ сужает объем прав и гарантий работников младше 18 лет (что противоречит статье 22 Конституции Украины).

Уполномоченный предлагает сохранить действующие редакции соответствующих норм.

Министерство экономики и окружающей среды - поддерживает законопроект, но при условии его доработки с учетом ряда важных замечаний.

Министерство социальной политики, семьи и единства - не поддерживает законопроект.

По мнению чиновников, более подробно и комплексно регулирует трудовые отношения, в том числе в отношении работников младше 18 лет, зарегистрированный в Верховной Раде проект Трудового кодекса Украины (№16010).

В нем говорится также и об обеспечении баланса между доступом молодежи к рынку труда и надлежащим уровнем гарантий ее трудовых прав.

Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) - поддерживает цель законопроекта, но считает, что большинство его положений нуждается в доработке.

Федерация профсоюзов Украины - не поддерживает законопроект и отмечает, что его нормы противоречат международным и национальным актам.

"Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне предложил технико-юридические уточнения к законопроекту", - отметили в пресс-службе.

Тем временем Исследовательская служба ВРУ в информационной справке оценила законопроект на соответствие праву ЕС.

"По ее мнению, увеличение рабочего времени несовершеннолетних согласуется с Директивой Совета 94/33/ЕС, которая допускает до 35 часов в неделю для лиц до 15 лет и до 40 часов после достижения 15 лет", - сообщили гражданам.

Отмена запрета работы в выходные, по оценке Службы, также не противоречит Директиве, поскольку запрещает ночной труд несовершеннолетних с определенными исключениями.

В целом Служба считает, что во время дальнейшей проработки законопроекта можно использовать опыт Польши и Эстонии насчет регулирования рабочего времени несовершеннолетних.