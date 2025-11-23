Офіційна робота студентів з 2-3 курсу - шанс втримати молодь в Україні, - МОН

Нещодавно в Івано-Франківську відбувся перший регіональний захід з дуальної освіти. Представники університетів, громад і бізнесу не лише обговорили партнерство, але й підписали меморандуми про співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Перший регіональний захід із дуальної освіти

Цього тижня (19 листопада) в Івано-Франківську - у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника - відбувся перший регіональний круглий стіл, присвячений розвитку дуальної освіти.

Участь у відкритому діалозі (вперше у такому форматі) взяли:

представники закладів вищої освіти регіону;

представники місцевого самоврядування;

представники бізнес-асоціацій;

представники територіальних громад Івано-Франківської області;

заступник міністра освіти й науки України Микола Трофименко.

Чим важлива співпраця вишів з громадами й бізнесом

Представник МОН наголосив, що партнерство університетів із громадами та бізнесом має стати стандартом, а не винятком для української вищої освіти.

"Університети добре розуміють потреби громад, а громади - свої виклики й запити до фахівців", - пояснив Трофименко.

Він зауважив, що важливим завданням є "зшити ці дві реальності".

"Така синергія робить університети сильнішими, а сильні університети посилюють громади й регіони. На рівні країни - це нова формула успіху, яка не вимагає феноменальних рішень, - більшість інструментів уже є", - наголосив посадовець.

Він додав, що необхідно:

максимально дебюрократизувати процедури;

дозволити цій співпраці працювати швидше.

Чому дуальна освіта - корисний "інструмент" для вишів

Новопризначена ректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів повідомила, що заклад освіти - готовий стати майданчиком, де інтереси роботодавців перетворюються на конкретні освітні рішення.

"Для нас дуальна освіта - не модний термін, а інструмент, через який ми можемо чесно відповідати на запит регіону", - пояснила вона.

Очільниця вишу додала, що освітяни:

уважно слухають, яких фахівців потребують громади та бізнес;

закладають ці компетентності у вибіркові дисципліни, індивідуальні траекторії навчання, практики та стажування.

"Карпатський університет має стати для роботодавців надійним партнером, який готує кадри під реальні завдання, а не абстрактні програми", - наголосила Якубів.

Голова Наглядової ради Карпатського національного університету та голова Бізнес-асоціації Івано-Франківська Дмитро Романюк визнав, що "для класичних університетів (де багато гуманітарних спеціальностей) дуальна освіта - складніший виклик".

"Але саме тут нам потрібно знайти таку модель, яка буде реально цікавою бізнесу", - зауважив він.

Фахівець пояснив, що йдеться про:

конкретні завдання;

вимірювані результати;

зрозумілу користь для роботодавця.

"Якщо ми це зробимо, виграють усі - і студенти, і компанії, і громади регіону", - додав Романюк.

Мета довгострокового партнерства вишів і громад

Учасники дискусії обговорили також:

яких фахівців сьогодні потребує регіональна економіка;

як будувати стійкі моделі дуальної співпраці між університетами та бізнесом;

яку роль мають відігравати громади в підтримці студентів, що поєднують навчання та роботу.

Окремий акцент було зроблено на потребі офіційного працевлаштування студентів за дуальними програмами вже з 2-3 курсу, що дає змогу одночасно:

формувати кадровий резерв для регіону;

утримувати молодь в Україні, а не віддавати її ринкам праці інших країн.

Тим часом виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук наголосив на важливості довгострокового партнерства університетів і громад.

"Для нас важливо, щоб дуальна освіта в Україні ставала не винятком, а звичною практикою. Саме тому ми розвиваємо освітній проект "Громадотворець" разом із університетами та бізнесом регіону - щоб поєднати навчання з реальними потребами громад", - розповів він.

Експерт наголосив, що так "молодь набуває досвіду, а громади отримують майбутніх фахівців, які вже розуміють, як працює місцеве самоврядування".

"Це - інвестиція у професійний розвиток студентів і в розвиток наших громад", - додав Стефанчук.

Ставлення до дуальної освіти представників бізнесу

Представники бізнес-спільноти Івано-Франківська у межах заходу акцентували на тому, що дуальні програми дають змогу роботодавцям системно формувати власний кадровий резерв.

Наголошувалось, зокрема, що:

університет дає студентам більше практичних навичок і можливості працевлаштування;

натомість бізнес - отримує випускників із потрібними компетентностями, сформованими під конкретні запити компаній та громад.

Результати першого регіонального круглого столу

У МОН розповіли, що за підсумками круглого столу відбулося також підписання меморандумів про співпрацю щодо розвитку дуальної освіти між Карпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ключовими регіональними партнерами.

Уточнюється, що документи було підписано:

з Департаментом освіти й науки;

з Департаментом молоді та спорту;

з Регіональним відділенням Асоціації міст України;

з низкою територіальних громад;

з Департаментом інфраструктури Івано-Франківської міської ради;

з Торгово-промисловою палатою регіону;

з представниками великого бізнесу Івано-Франківщини.

Насамкінець у МОН наголосили, що цей захід стане моделлю для подальших регіональних форматів діалогу щодо дуальної освіти.

"Досягнуті в Івано-Франківську домовленості - мають бути масштабовані на інші області", - підсумували в міністерстві.