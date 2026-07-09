Зарплати до 40 тисяч гривень: яку роботу пропонують неповнолітнім у 2026 році

В Україні підлітки можуть офіційно працювати ще до досягнення повноліття, однак для цього діють визначені законом вікові обмеження та умови.

Яку роботу пропонують неповнолітнім і студентам влітку 2026 року та на які зарплати вони можуть розраховувати, РБК-Україна дізналося у Державній службі зайнятості.

Головне: Вікові межі: Офіційно працювати в Україні можна з 16 років, проте закон дозволяє підробіток і з 15 років, а для учнів на канікулах - навіть з 14 років.

Офіційно працювати в Україні можна з 16 років, проте закон дозволяє підробіток і з 15 років, а для учнів на канікулах - навіть з 14 років. Умови для наймолодших: Підлітки віком 14-15 років можуть виконувати лише легку роботу, яка не шкодить їхньому здоров'ю та не заважає навчальному процесу.

Підлітки віком 14-15 років можуть виконувати лише легку роботу, яка не шкодить їхньому здоров'ю та не заважає навчальному процесу. Популярні сфери: Найчастіше неповнолітні українці знаходять роботу в ресторанному бізнесі та торгівлі.

Найчастіше неповнолітні українці знаходять роботу в ресторанному бізнесі та торгівлі. Сезонний заробіток: У літній період для молоді є актуальними вакансії кур'єрів, озеленювачів, пакувальників, а також сезонна робота на фермах та збір ягід.

У літній період для молоді є актуальними вакансії кур'єрів, озеленювачів, пакувальників, а також сезонна робота на фермах та збір ягід. Рівень зарплат: Для студентів та молоді доступні пропозиції із заробітною платою, яка сягає до 40 тисяч гривень.

Для студентів та молоді доступні пропозиції із заробітною платою, яка сягає до 40 тисяч гривень. Допомога у пошуку: Державна служба зайнятості допомагає школярам та студентам підібрати тимчасовий підробіток на період канікул або вакансії для поєднання з навчанням.

З якого віку можна працювати

Відповідно до статті 188 Кодексу законів про працю України загалом працевлаштовувати можна осіб, які досягли 16 років.

Водночас закон передбачає винятки:

із 15 років працювати можна за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює;

працювати можна за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює; із 14 років можуть працювати учні та студенти, але лише у вільний від навчання час, виконуючи легку роботу, яка не шкодить здоров'ю та не перешкоджає навчанню. Для цього також потрібна згода одного з батьків.

Скільки неповнолітніх уже знайшли роботу

За даними Держслужби зайнятості, протягом січня-травня 2026 року її послугами скористалися 250 молодих людей віком до 18 років.

Із них:

47 осіб мали статус зареєстрованого безробітного;

мали статус зареєстрованого безробітного; 150 неповнолітніх були працевлаштовані.



Умови роботи для підлітків в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Найчастіше молодь знаходила роботу за професіями:

офіціант;

бармен;

кухар;

продавець.

Які вакансії доступні студентам

Для пошуку роботи молоді люди можуть скористатися "Єдиним порталом вакансій", де можна обрати регіон, бажаний рівень зарплати, вид зайнятості та інші параметри.

Якщо у пошуковому рядку вказати слово "студент", система покаже вакансії, які підходять саме для цієї категорії шукачів роботи.

Станом на 23 червня 2026 року на порталі було доступно 82 вакансії для студентів із зарплатою до 40 тисяч гривень.



Найпопулярніші вакансії для молоді в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Яку роботу найчастіше пропонують влітку

У Державній службі зайнятості зазначили, що в літній період студенти часто обирають сезонну роботу.

Зокрема, роботодавці шукають:

працівників для фермерських господарств;

збирачів полуниці, лохини та малини;

озеленювачів;

кур'єрів;

офіціантів;

робітників лісового господарства;

дорожніх робітників;

продавців;

плодоовочівників;

виробників морозива;

укладальників-пакувальників;

барменів.

У службі зайнятості також нагадали, що учні та студенти можуть звернутися до її фахівців, які допомагають знайти тимчасову роботу на період канікул або вакансії, які можна поєднувати з навчанням.