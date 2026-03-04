Від морозів до +15: синоптики попередили про контрастну погоду сьогодні
Сьогодні, 4 березня, погода в Україні буде контрастною: вночі очікуються морози, а вдень температура підвищиться до плюсових значень. У деяких регіонах можливі мокрий сніг або дощ, а також ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
По інформації Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні зростатиме атмосферний тиск та поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить переважно суху погоду.
За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями та без опадів. Водночас на сході країни, а вдень і на північному сході, атмосферний фронт із північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі через прояснення очікується слабкий мороз. Температура повітря становитиме від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу.
Вдень прогнозують 4-9 градусів тепла, у західних областях повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході - 1-6 градусів тепла.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Уночі на півночі та північному сході місцями можлива ожеледиця на дорогах.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 5-10 м/с.
У Києві вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень повітря прогріється до 6–8 градусів тепла.
У Київській області температура вночі коливатиметься від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень - 4-9 градусів тепла. Місцями на дорогах області можлива ожеледиця.
