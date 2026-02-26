Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада

Український уряд готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень під час весняних паводків. Під загрозою центральні області, Карпатський регіон та Одещина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків разом із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека - передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

Прем'єр зазначила, що в усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

За її словами, ДСНС та головам ОВА доручили сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

"Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп", - розповіла Свириденко.