Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада

Четвер 26 лютого 2026 16:18
Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада Фото: Кабмін готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Український уряд готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень під час весняних паводків. Під загрозою центральні області, Карпатський регіон та Одещина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків разом із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека - передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

Прем'єр зазначила, що в усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

За її словами, ДСНС та головам ОВА доручили сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

"Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп", - розповіла Свириденко.

Кабмін готує план захисту у разі підтоплень під час паводків

Нагадаємо, ще 18 лютого Кабінет міністрів України доручив відповідальним органам та обласним адміністраціям підготуватися до подолання наслідків повеней та паводків навесні 2026 року.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що профільні міністерства - Мінекономіки, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфін, Міністерство внутрішніх справ - а також ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримки людей та бізнесу. Останні можуть постраждати внаслідок повені та паводків навесні 2026 року.

