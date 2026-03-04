ua en ru
От морозов до +15: синоптики предупредили о контрастной погоде сегодня

Среда 04 марта 2026 07:00
От морозов до +15: синоптики предупредили о контрастной погоде сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 марта, погода в Украине будет контрастной: ночью ожидаются морозы, а днем температура повысится до плюсовых значений. В некоторых регионах возможны мокрый снег или дождь, а также гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Большая вода уже в марте: какие регионы под угрозой и какую поддержку готовит власть

Погода в Украине

По информации Укргидрометцентра, сегодня по всей стране будет расти атмосферное давление и распространяться поле высокого давления, что обеспечит преимущественно сухую погоду.

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов будет облачно с прояснениями и без осадков. В то же время на востоке страны, а днем и на северо-востоке, атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью из-за прояснений ожидается слабый мороз. Температура воздуха составит от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

Днем прогнозируют 4-9 градусов тепла, в западных областях воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке - 1-6 градусов тепла.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Ночью на севере и северо-востоке местами возможна гололедица на дорогах.

От морозов до +15: синоптики предупредили о контрастной погоде сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с.

В Киеве ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла. Местами на дорогах области возможна гололедица.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также РБК-Украина объясняло, как необходимо действовать, если человек провалился под лед.

А еще читайте, как урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале.

