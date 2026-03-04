От морозов до +15: синоптики предупредили о контрастной погоде сегодня
Сегодня, 4 марта, погода в Украине будет контрастной: ночью ожидаются морозы, а днем температура повысится до плюсовых значений. В некоторых регионах возможны мокрый снег или дождь, а также гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По информации Укргидрометцентра, сегодня по всей стране будет расти атмосферное давление и распространяться поле высокого давления, что обеспечит преимущественно сухую погоду.
По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов будет облачно с прояснениями и без осадков. В то же время на востоке страны, а днем и на северо-востоке, атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью из-за прояснений ожидается слабый мороз. Температура воздуха составит от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.
Днем прогнозируют 4-9 градусов тепла, в западных областях воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке - 1-6 градусов тепла.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Ночью на севере и северо-востоке местами возможна гололедица на дорогах.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с.
В Киеве ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.
В Киевской области температура ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла. Местами на дорогах области возможна гололедица.
