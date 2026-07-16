Від McKinsey до уряду: що відомо про Олександра Кравченка, який має очолити Мінекономіки

Керівний партнер українського офісу McKinsey & Company Олександр Кравченко може очолити Міністерство економіки та екології в уряді Сергія Корецького . До цього він будував кар’єру в міжнародному консалтингу, консультував уряди та бізнес у Європі й на Близькому Сході, а також долучався до проєктів з економічного розвитку України.

Що відомо про головного кандидата на посаду міністра економіки – у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Олександр Кравченко – керівний партнер українського офісу McKinsey & Company.

Працює в компанії з 2008 року.

Очолює практику Energy & Materials у Центральній та Східній Європі.

Є членом Ради директорів Київської школи економіки.

Закінчив Київський національний економічний університет та London Business School.

Олександр Кравченко – український економіст і консультант, який більшу частину професійної кар’єри присвятив міжнародному стратегічному консалтингу. З 2008 року він працює в компанії McKinsey & Company, а нині є керівним партнером українського офісу компанії та одним із керівників практики Energy & Materials у Центральній та Східній Європі.

За роки роботи Кравченко консультував понад 20 клієнтів в Україні, країнах Європи та Близького Сходу. Серед напрямів його роботи – розробка корпоративних стратегій, масштабні трансформації підприємств, розвиток промисловості, енергетики, управління ланцюгами постачання, цифровізація та підвищення ефективності державного сектору.

Поза основною роботою він входить до Ради директорів Київської школи економіки (KSE), а також підтримує студентські стипендіальні програми навчального закладу. У 2018–2020 роках фінансував навчання студентів магістерської програми ''Економічний аналіз''.

Освіта Олександра Кравченко та чим він займався після початку війни

Майбутній кандидат на урядову посаду народився у 1983 році в Борисполі. Він закінчив Київський національний економічний університет, а згодом здобув ступінь MBA у London Business School.

Після початку повномасштабної війни Кравченко долучався до проєктів, пов’язаних із післявоєнним відновленням України, розвитком інвестиційного клімату та модернізацією економіки. Також він працював над питаннями розвитку енергетичного сектору та промисловості.

Кравченко відомий як один із небагатьох українських топменеджерів міжнародного консалтингу, який тривалий час залишався поза публічною політикою.

Що про Кравченка кажуть у Верховній Раді

Нардеп від "Голосу", заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк позитивно оцінив кандидатуру Кравченка.

''Це людина, яка чудово розуміє, як працює бізнес. Він допомагав готувати матеріали щодо відновлення України та працював над підготовкою до конференції в Лугано. Я знаю його особисто. Це людина, яка може, вміє і, головне, точно знає, що робить'', – сказав Железняк. Він викладає в KSE, де Кравченко входить до Ради директорів.

Депутат зазначив, що перехід людини з такої високої корпоративної позиції на державну службу в уряд є великою перемогою.

Хто попередник Олександра Кравченка

Попередником Кравченка на посаді міністра економіки, довкілля та сільського господарства є Олексій Соболев. Варто зазначити, що в оновленому складі уряду це відомство вкотре розділять – створюються окреме Міністерство економіки та екології та Міністерство аграрної політики.

Соболев очолив відомство після формування уряду Юлії Свириденко у листопаді 2025 року й пропрацював на посаді до нинішнього оновлення Кабінету міністрів.

Одне з останніх інтерв’ю медіа Соболев дав саме РБК-Україна. В ньому він розповів про бронювання критично важливих підприємств, велику приватизацію, програму ''Національний кешбек'', економічне відновлення та плани уряду щодо підтримки бізнесу.