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Партнерство, реформы и развитие: в Лугано определили семь принципов восстановления Украины

Новина українською →
Лугано, Вторник 05 июля 2022 14:04
Партнерство, реформы и развитие: в Лугано определили семь принципов восстановления Украины Фото: премьер Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Участники Конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Участники Конференции утвердили следующие принципы:

1. Партнерство

Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами.

2. Направленность на реформы.

Процесс восстановления Украины должен способствовать ускорению, углублению, расширению и достижению усилий по внедрению реформ и их устойчивости в соответствии с ЕС.

3. Прозрачность, подотчетность, верховенство права.

Процесс обновления должен быть прозрачным и подотчетным украинцам. Следует систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию.

4. Демократическое участие.

Процесс восстановления страны должен быть целостным усилием всего общества, направленным на демократическое участие граждан.

5. Привлечение многих стейкхолдеров.

Восстановление Украины должно проходить в сотрудничестве с национальными и международными участниками, включая частный сектор, общество и местные органы власти.

6. Гендерное равенство и инклюзия.

Процесс восстановления должен быть инклюзивным и обеспечивать гендерное равенство и уважение прав человека.

7. Устойчивое развитие.

Процесс восстановления должен обеспечить постоянную перестройку Украины, которая согласуется с повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и Парижским соглашением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над имплементацией плана восстановления Украины начнется уже сегодня.

Напомним, Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.

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