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От McKinsey к правительству: что известно об Александре Кравченко, который должен возглавить Минэкономики

14:05 16.07.2026 Чт
3 мин
Экономическое направление может возглавить топ-менеджер по международному консалтингу
aimg Анастасия Мацепа
От McKinsey к правительству: что известно об Александре Кравченко, который должен возглавить Минэкономики Фото: Александр Кравченко – управляющий партнер McKinsey в Украине и член Совета директоров Киевской школы экономики (elevatorist)
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Управляющий партнер украинского офиса McKinsey & Company Александр Кравченко может возглавить Министерство экономики и экологии в правительстве Сергея Корецкого . До этого он строил карьеру в международном консалтинге, консультировал правительства и бизнес в Европе и Ближнем Востоке, а также приобщался к проектам по экономическому развитию Украины.

Что известно о главном кандидате на должность министра экономики – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Александр Кравченко – управляющий партнер украинского офиса McKinsey & Company.
  • Работает в компании с 2008 года.
  • Возглавляет практику Energy & Materials в Центральной и Восточной Европе.
  • Является членом Совета директоров Киевской школы экономики.
  • Окончил Киевский национальный экономический университет и London Business School.

Александр Кравченко – украинский экономист и консультант, большую часть профессиональной карьеры посвятивший международному стратегическому консалтингу. С 2008 года он работает в компании McKinsey & Company, а ныне управляющий партнер украинского офиса компании и один из руководителей практики Energy & Materials в Центральной и Восточной Европе.

За годы работы Кравченко консультировал более 20 клиентов в Украине, странах Европы и Ближнего Востока. Среди направлений работы – разработка корпоративных стратегий, масштабные трансформации предприятий, развитие промышленности, энергетики, управление цепями снабжения, цифровизация и повышение эффективности государственного сектора.

Вне основной работы он входит в Совет директоров Киевской школы экономики (KSE), а также поддерживает студенческие стипендиальные программы учебного заведения. В 2018-2020 годах финансировал обучение студентов магистерской программы ''Экономический анализ''.

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Образование Александра Кравченко и чем он занимался после начала войны

Будущий кандидат на должность правительства родился в 1983 году в Борисполе. Он окончил Киевский национальный экономический университет, а затем получил степень MBA в London Business School.

После начала полномасштабной войны Кравченко приобщался к проектам, связанным с послевоенным восстановлением Украины, развитием инвестиционного климата и модернизацией экономики. Он также работал над вопросами развития энергетического сектора и промышленности.

Кравченко известен как один из немногих украинских топ-менеджеров международного консалтинга, долго остававшийся вне публичной политики.

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Что о Кравченко говорят в Верховной Раде

Нардеп от "Голоса", заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк положительно оценил кандидатуру Кравченко .

''Это человек, прекрасно понимающий, как работает бизнес. Он помогал готовить материалы по восстановлению Украины и работал над подготовкой к конференции в Лугано . Я знаю его лично. Это человек, который может, умеет и, главное, точно знает, что делает», – сказал Железняк. Он преподает в KSE, где Кравченко входит в Совет директоров.

Депутат отметил, что переход человека с столь высокой корпоративной позиции на государственную службу в правительство является большой победой.

Кто предшественник Александра Кравченко

Предшественником Кравченко в должности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. Стоит отметить, что в обновленном составе правительства это ведомство раз разделят – создаются отдельное Министерство экономики и экологии и Министерство аграрной политики.

Соболев возглавил ведомство после формирования правительства Юлии Свириденко в ноябре 2025 года и проработал в должности до нынешнего обновления Кабинета министров.

Одно из последних интервью медиа Соболев дал именно РБК-Украина . В нем он рассказал о бронировании критически важных предприятий, большой приватизации, программе ''Национальный кэшбек'', экономическом восстановлении и планах правительства по поддержке бизнеса.

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