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Ватикан бере участь у місії з досягнення миру між Україною та РФ, - Папа Римський

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Неділя 30 квітня 2023 22:50
Ватикан бере участь у місії з досягнення миру між Україною та РФ, - Папа Римський Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття... Це нелегко", - заявив він.

Франциск додав, що він говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми говорили про всі ці речі. Усі зацікавлені в шляху до миру", - сказав він.

Нагадаємо, днями Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" заради миру в Україні.

Крім того, Папа Франциск під час поїздки до Угорщини багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.

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