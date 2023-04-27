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Президент Бразилії спробував виправдати відмову передати Німеччині снаряди для України

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Бразиліа, Четвер 27 квітня 2023 14:36
Президент Бразилії спробував виправдати відмову передати Німеччині снаряди для України Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Бразилії спробували виправдати свою відмову передавати Німеччині снаряди для їх подальшої відправки їх в Україну. Там пояснили це не бажанням ставати так званою "стороною військового конфлікту".

Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Якщо вони запустять ракету і Росія виявить, що її продала Бразилія, то це означає, що Бразилія вступила у війну. А коли вона вступає, вона не може говорити про мир", - вважає Лула та Сілва.

Таким чином, він пояснив чому відмовив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу в постачанні боєприпасів для танків Leopard, які спрямовують для українських сил.

«Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Бразилію, він попросив нас надіслати снаряди для танків, куплених у Німеччині для війни. Я сказав Шольцю, що не збираюся їх продавати", - нагадав Лула та Сілва.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив про "марність пошуку винних у війні в Україні". При цьому він закликав сторони до переговорів.

Крім того, він відзначився й скандальною заявою про те, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Бразильський президент вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" розпочати переговори.

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