У Зеленського відреагували на заяву ПАР щодо "мирної місії"

Україна готова вислухати пропозиції різних країн щодо врегулювання війни, але єдиним реалістичним планом є "формула миру" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви , яку приводить Sky News.

Жовква зауважив, що єдиним реалістичним планом, який Україна прийме та реалізує разом зі своїми партнерами по всьому світу, це "формула миру" Зеленського.

"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Він додав, що Україна готова вислухати пропозиції лідерів країн Африки.

"Війна йде на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", - додав Жовква.

У ПАР сьогодні заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом ПАР, та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.