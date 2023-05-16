У ПАР заявили, що домовилися із Зеленським та Путіним про мирну місію через війну в Україні

У ПАР заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив президент ПАР Сіріл Рамафоса за підсумками переговорів з главами обох країн, пише РБК-Україна з посиланням на CGTN Europe

"Спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським і вони згодні прийняти місію від африканських лідерів щодо потенційного мирного плану для їхнього конфлікту", - заявив він.

За даними Sky News, Сиріл Рамафоса провів окремі дискусії з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо плану, під час якого обидва президенти погодилися вітати групу.



"Чи вдасться це чи ні, залежатиме від дискусій, які будуть проведені", - сказав Рамафоса.

За його словами, африканський мирний план отримав "обережну" підтримку з боку Вашингтона і Лондона, які були проінформовані про нього.

Як повідомлялось, за словами посла США у Південній Африці Рубена Брігеті, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом ПАР, та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після звинувачень у постачанні зброї Росії в Південно-Африканській Республіці заявили, що позаблокова позиція держави не віддає перевагу країні-агресору.