Президент Бразилії намагається стати посередником між Україною та РФ, - Bloomberg

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва намагається стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та ЄС. Таким чином лідер хоче повернути Бразилію на політичну арену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

План бразильського президента полягає у тому, щоб створити групу країн, які, ймовірно, захочуть відіграти посередницьку роль між Україною та Росією. Лула бачить серед таких країн Індію, Китай та Індонезію.

У Міністерстві закордонних справ Росії вже заявили, що розглядають план лідера Бразилії.

Нагадаємо, Бразилія від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайняла мовчазну проросійську позицію. Зокрема, пропонували обговорювати Україну без участі самої України.

Крім того, влада Бразилії відмовилася надавати українським військовим снаряди для зеніток Gepard, які були передані Німеччиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.