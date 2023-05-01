Для Китаю буде розумно приєднатися до української формули миру, - посол Британії

Як повідомляє РБК-Україна , про це посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю " Радіо NV ".

За її словами, переговори президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіна є добрим знаком, тому що під час війни необхідно спілкуватися з тими, кого хочеться залучити на свій бік. Вона також зазначила, що низка дій Пекіна все ще викликає питання.

Дипломат зазначила, що Британія нагадує Китаю про певні міжнародні обов'язки як постійний член Ради безпеки.

"Побачимо, чи справді Китай почне щось робити. Мирний план Президента Зеленського об'єднав навколо себе міжнародне співтовариство, тому розумним для Китаю буде також приєднатися до нього. Отже, давайте подивимося, чи зроблять вони це", - сказала Сіммонс.