Від дощів і заморозків до +23: яку погоду прогнозують в Україні 13 жовтня та в наступні дні

Погода в Україні 13 жовтня та до кінця робочого тижня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою повітря. Місцями ймовірні заморозки, тоді як в інших локаціях вдень може бути до +23°С.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 13 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Дощі у вівторок ймовірні по Україні, крім:
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Найближчої ночі найпрохолодніше буде в західних областях України - близько +1...+6°С. На поверхні ґрунту - заморозки 0...-3°С.
При цьому вдень стовпчики термометрів там можуть показувати +9...+14°С.
На решті території України вночі +5...+10°С.
На півдні та південному сході країни навіть тепліше - до +14°С.
Температура повітря вдень:
По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 13 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями:
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у вівторок вдень:
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Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (13-16 жовтня), у наступні три доби погода очікується дощова.
У середу, 14 жовтня, лише на заході країни - без опадів.
Температура повітря при цьому:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про метеорологічну осінь в Україні - як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ та як реально синоптики створюють прогнози погоди щодня.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.
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