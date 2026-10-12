От дождей и заморозков до +23: какую погоду прогнозируют в Украине 13 октября и в следующие дни

Погода в Украине 13 октября и до конца рабочей недели ожидается неоднородная - как по осадкам, так и по температуре воздуха. Местами вероятны заморозки, тогда как в других локациях днем может быть до +23°С.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 13 октября ожидается облачной, с прояснениями.
Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Дожди во вторник вероятны по Украине, кроме:
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В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях Украины - около +1...+6°С. На поверхности грунта - заморозки 0...-3°С.
При этом днем столбики термометров там могут показывать +9...+14°С.
На остальной территории Украины ночью +5...+10°С.
На юге и юго-востоке страны даже теплее - до +14°С.
Температура воздуха днем:
По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 13 октября также прогнозируют облачную с прояснениями:
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха во вторник днем:
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Исходя из прогноза синоптиков Укргидрометцентра на текущую рабочую неделю (13-16 октября), в последующие трое суток погода ожидается дождливая.
В среду, 14 октября, только на западе страны - без осадков.
Температура воздуха при этом:
Напомним, ранее мы рассказывали о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ и как реально синоптики создают прогнозы погоды каждый день.
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