От дождей и заморозков до +23: какую погоду прогнозируют в Украине 13 октября и в следующие дни

Где в Украине осадков во вторник не прогнозируют

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 13 октября ожидается облачной, с прояснениями.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Дожди во вторник вероятны по Украине, кроме:

западных областей;

восточных областей;

Житомирской области;

Винницкой области;

днем - также Киевской области.

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В каких областях 13 октября будет прохладнее всего

В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях Украины - около +1...+6°С. На поверхности грунта - заморозки 0...-3°С.

При этом днем столбики термометров там могут показывать +9...+14°С.

На остальной территории Украины ночью +5...+10°С.

На юге и юго-востоке страны даже теплее - до +14°С.

Температура воздуха днем:

по стране (в среднем) +12...+17°С;

на востоке и юго-востоке страны +18...+23°С.

Особенности погоды в Украине 13 октября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 13 октября также прогнозируют облачную с прояснениями:

ночью - дождь;

днем - без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +8...+10°С;

по области +5...+10°С.

Температура воздуха во вторник днем:

в Киеве +12...+14°С;

по области +12...+17°С.

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Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза синоптиков Укргидрометцентра на текущую рабочую неделю (13-16 октября), в последующие трое суток погода ожидается дождливая.

В среду, 14 октября, только на западе страны - без осадков.

Температура воздуха при этом: