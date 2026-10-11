Забруднення повітря в Україні: які домішки впливають на людей і чим небезпечні для природи
На якість повітря впливають різні атмосферні забруднювачі. Тож звідки вони беруться, за якими ознаками класифікуються та як сильно можуть впливати на все живе - важливо знати кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю, підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Які речовини забруднюють атмосферу
Спеціалісти розповіли, що в цілому атмосферні домішки (забруднювачі) поділяються на дві категорії.
Первинні домішки - речовини, які потрапляють в атмосферу в незмінному вигляді (безпосередньо з природних чи антропогенних джерел):
- зважені частки (аерозолі) РМ10 та РМ2.5 - пил, сажа, зола;
- газоподібні та пароподібні - оксиди вуглецю (чадний та вуглекислий газ), діоксид сірки, оксиди азоту, аміак, пари бензину, бензол, фенол, формальдегід;
- рідкі краплі - рідке паливо, масла, промислові розчинники.
Вторинні домішки - сполуки, які є продуктами трансформації первинних домішок (під впливом сонячної радіації, кисню, озону та водяної пари):
- продукти фотохімічних реакцій - приземний озон, фотохімічний формальдегід;
- продукти гідратації - сірчана та азотна кислота;
- продукти нуклеації та газофазних реакцій - сульфати, нітрати, вторинна органічна речовина;
- комплексні багатокомпонентні системи - поєднання газів, рідких крапель і твердих частинок.
Отже, частина забруднювачів є первинними, тоді як інші - утворюються вже в атмосфері (внаслідок хімічних реакцій).
Як домішки впливають на людей і довкілля
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що пил і сажа, PM10 та PM2.5, оксиди азоту й сірки, чадний газ, леткі органічні сполуки та інші речовини потрапляють в атмосферу внаслідок:
- роботи промисловості;
- роботи транспорту;
- пожеж;
- інших процесів.
За даними спеціалістів Запорізького обласного центру з гідрометеорології, всі ці домішки впливають як на людський організм, так і на довкілля в цілому:
- зважені частки (аерозолі) РМ10 та РМ2.5 - накопичуються в організмі людини, створюють парниковий ефект, забруднюють водойми та ґрунти, сприяють формуванню імли;
- газоподібні та пароподібні - викликають синдром хронічного екологічного стресу в людини, створюють парниковий ефект, призводять до кислотних дощів та утворення фотохімічного смогу;
- рідкі краплі - спричиняють гостре отруєння та інтоксикацію, чинять канцерогенний і мутагенний ефект, забруднюють водойми та псують поверхні;
- продукти фотохімічних реакцій - мають канцерогенний ефект, викликають подразнення очей і дихальних шляхів, пригнічують ріст рослин;
- продукти гідратації - призводять до випадіння кислотних дощів;
- продукти нуклеації та газофазних реакцій - накопичуються в організмі людини, спричиняють кислотні дощі й закислення, також утворюють імлу;
- комплексні багатокомпонентні системи - формують фотохімічний смог у вигляді сухого жовтувато-бурого туману.
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