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Забруднення повітря в Україні: які домішки впливають на людей і чим небезпечні для природи

10:22 11.10.2026 Нд
3 хв
aimg Ірина Костенко
Забруднення повітря в Україні: які домішки впливають на людей і чим небезпечні для природи Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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На якість повітря впливають різні атмосферні забруднювачі. Тож звідки вони беруться, за якими ознаками класифікуються та як сильно можуть впливати на все живе - важливо знати кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю, підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Які речовини забруднюють атмосферу

Спеціалісти розповіли, що в цілому атмосферні домішки (забруднювачі) поділяються на дві категорії.

Первинні домішки - речовини, які потрапляють в атмосферу в незмінному вигляді (безпосередньо з природних чи антропогенних джерел):

  • зважені частки (аерозолі) РМ10 та РМ2.5 - пил, сажа, зола;
  • газоподібні та пароподібні - оксиди вуглецю (чадний та вуглекислий газ), діоксид сірки, оксиди азоту, аміак, пари бензину, бензол, фенол, формальдегід;
  • рідкі краплі - рідке паливо, масла, промислові розчинники.
Первинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)
Первинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)

Вторинні домішки - сполуки, які є продуктами трансформації первинних домішок (під впливом сонячної радіації, кисню, озону та водяної пари):

  • продукти фотохімічних реакцій - приземний озон, фотохімічний формальдегід;
  • продукти гідратації - сірчана та азотна кислота;
  • продукти нуклеації та газофазних реакцій - сульфати, нітрати, вторинна органічна речовина;
  • комплексні багатокомпонентні системи - поєднання газів, рідких крапель і твердих частинок.
Вторинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)
Вторинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)

Отже, частина забруднювачів є первинними, тоді як інші - утворюються вже в атмосфері (внаслідок хімічних реакцій).

Як домішки впливають на людей і довкілля

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що пил і сажа, PM10 та PM2.5, оксиди азоту й сірки, чадний газ, леткі органічні сполуки та інші речовини потрапляють в атмосферу внаслідок:

  • роботи промисловості;
  • роботи транспорту;
  • пожеж;
  • інших процесів.
Частина забруднювачів - первинні, інші - утворюються в атмосфері внаслідок хімічних реакцій (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Частина забруднювачів - первинні, інші - утворюються в атмосфері внаслідок хімічних реакцій (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

За даними спеціалістів Запорізького обласного центру з гідрометеорології, всі ці домішки впливають як на людський організм, так і на довкілля в цілому:

  • зважені частки (аерозолі) РМ10 та РМ2.5 - накопичуються в організмі людини, створюють парниковий ефект, забруднюють водойми та ґрунти, сприяють формуванню імли;
  • газоподібні та пароподібні - викликають синдром хронічного екологічного стресу в людини, створюють парниковий ефект, призводять до кислотних дощів та утворення фотохімічного смогу;
  • рідкі краплі - спричиняють гостре отруєння та інтоксикацію, чинять канцерогенний і мутагенний ефект, забруднюють водойми та псують поверхні;
  • продукти фотохімічних реакцій - мають канцерогенний ефект, викликають подразнення очей і дихальних шляхів, пригнічують ріст рослин;
  • продукти гідратації - призводять до випадіння кислотних дощів;
  • продукти нуклеації та газофазних реакцій - накопичуються в організмі людини, спричиняють кислотні дощі й закислення, також утворюють імлу;
  • комплексні багатокомпонентні системи - формують фотохімічний смог у вигляді сухого жовтувато-бурого туману.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді на якість повітря впливає зимова погода.

Крім того, ми пояснювали, чи загрожують Україні пилові бурі та чим шкодять лісу окопи.

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