Від дощів і заморозків до +23: яку погоду прогнозують в Україні 13 жовтня та в наступні дні

Погода в Україні 13 жовтня та до кінця робочого тижня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою повітря. Місцями ймовірні заморозки, тоді як в інших локаціях вдень може бути до +23°С.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні опадів у вівторок не прогнозують

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 13 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Дощі у вівторок ймовірні по Україні, крім:

західних областей;

східних областей;

Житомирської області;

Вінницької області;

вдень - також Київської області.

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В яких областях 13 жовтня буде найпрохолодніше

Найближчої ночі найпрохолодніше буде в західних областях України - близько +1...+6°С. На поверхні ґрунту - заморозки 0...-3°С.

При цьому вдень стовпчики термометрів там можуть показувати +9...+14°С.

На решті території України вночі +5...+10°С.

На півдні та південному сході країни навіть тепліше - до +14°С.

Температура повітря вдень:

по країні (в середньому) +12...+17°С;

на сході та південному сході країни +18...+23°С.

Особливості погоди в Україні 13 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 13 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями:

вночі - дощ;

вдень - без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +8...+10°С;

по області +5...+10°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

у Києві +12...+14°С;

по області +12...+17°С.

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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (13-16 жовтня), у наступні три доби погода очікується дощова.

У середу, 14 жовтня, лише на заході країни - без опадів.

Температура повітря при цьому: