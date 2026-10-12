Від дощів і заморозків до +23: яку погоду прогнозують в Україні 13 жовтня та в наступні дні
Погода в Україні 13 жовтня та до кінця робочого тижня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою повітря. Місцями ймовірні заморозки, тоді як в інших локаціях вдень може бути до +23°С.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де в Україні опадів у вівторок не прогнозують
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 13 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Дощі у вівторок ймовірні по Україні, крім:
- західних областей;
- східних областей;
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- вдень - також Київської області.
Читайте також: Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства
В яких областях 13 жовтня буде найпрохолодніше
Найближчої ночі найпрохолодніше буде в західних областях України - близько +1...+6°С. На поверхні ґрунту - заморозки 0...-3°С.
При цьому вдень стовпчики термометрів там можуть показувати +9...+14°С.
На решті території України вночі +5...+10°С.
На півдні та південному сході країни навіть тепліше - до +14°С.
Температура повітря вдень:
- по країні (в середньому) +12...+17°С;
- на сході та південному сході країни +18...+23°С.
До якої погоди готуватись у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 13 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями:
- вночі - дощ;
- вдень - без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +8...+10°С;
- по області +5...+10°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +12...+17°С.
Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (13-16 жовтня), у наступні три доби погода очікується дощова.
У середу, 14 жовтня, лише на заході країни - без опадів.
Температура повітря при цьому:
- у західних областях - вночі +1...+6°С (на поверхні ґрунту, місцями в повітрі заморозки 0...-3°С), вдень +9...+15°С;
- на сході та південному сході - вночі +9...+14°С, вдень +18...+23°С;
- на решті території України - вночі +4...+10°С, вдень +12...+17°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про метеорологічну осінь в Україні - як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ та як реально синоптики створюють прогнози погоди щодня.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.
Читайте також про забруднення повітря в Україні - які домішки реально впливають на людей і чим вони небезпечні для природи.