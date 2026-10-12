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Від дощів і заморозків до +23: яку погоду прогнозують в Україні 13 жовтня та в наступні дні

18:58 12.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Від дощів і заморозків до +23: яку погоду прогнозують в Україні 13 жовтня та в наступні дні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 13 жовтня та до кінця робочого тижня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою повітря. Місцями ймовірні заморозки, тоді як в інших локаціях вдень може бути до +23°С.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні опадів у вівторок не прогнозують

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 13 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Дощі у вівторок ймовірні по Україні, крім:

  • західних областей;
  • східних областей;
  • Житомирської області;
  • Вінницької області;
  • вдень - також Київської області.

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В яких областях 13 жовтня буде найпрохолодніше

Найближчої ночі найпрохолодніше буде в західних областях України - близько +1...+6°С. На поверхні ґрунту - заморозки 0...-3°С.

При цьому вдень стовпчики термометрів там можуть показувати +9...+14°С.

На решті території України вночі +5...+10°С.

На півдні та південному сході країни навіть тепліше - до +14°С.

Температура повітря вдень:

  • по країні (в середньому) +12...+17°С;
  • на сході та південному сході країни +18...+23°С.
Особливості погоди в Україні 13 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 13 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 13 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями:

  • вночі - дощ;
  • вдень - без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +8...+10°С;
  • по області +5...+10°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +12...+17°С.

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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (13-16 жовтня), у наступні три доби погода очікується дощова.

У середу, 14 жовтня, лише на заході країни - без опадів.

Температура повітря при цьому:

  • у західних областях - вночі +1...+6°С (на поверхні ґрунту, місцями в повітрі заморозки 0...-3°С), вдень +9...+15°С;
  • на сході та південному сході - вночі +9...+14°С, вдень +18...+23°С;
  • на решті території України - вночі +4...+10°С, вдень +12...+17°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про метеорологічну осінь в Україні - як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ та як реально синоптики створюють прогнози погоди щодня.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.

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