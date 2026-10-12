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От дождей и заморозков до +23: какую погоду прогнозируют в Украине 13 октября и в следующие дни

18:58 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
От дождей и заморозков до +23: какую погоду прогнозируют в Украине 13 октября и в следующие дни Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 13 октября и до конца рабочей недели ожидается неоднородная - как по осадкам, так и по температуре воздуха. Местами вероятны заморозки, тогда как в других локациях днем может быть до +23°С.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине осадков во вторник не прогнозируют

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 13 октября ожидается облачной, с прояснениями.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Дожди во вторник вероятны по Украине, кроме:

  • западных областей;
  • восточных областей;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • днем - также Киевской области.

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В каких областях 13 октября будет прохладнее всего

В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях Украины - около +1...+6°С. На поверхности грунта - заморозки 0...-3°С.

При этом днем столбики термометров там могут показывать +9...+14°С.

На остальной территории Украины ночью +5...+10°С.

На юге и юго-востоке страны даже теплее - до +14°С.

Температура воздуха днем:

  • по стране (в среднем) +12...+17°С;
  • на востоке и юго-востоке страны +18...+23°С.
Особенности погоды в Украине 13 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 13 октября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 13 октября также прогнозируют облачную с прояснениями:

  • ночью - дождь;
  • днем - без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +8...+10°С;
  • по области +5...+10°С.

Температура воздуха во вторник днем:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +12...+17°С.

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Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза синоптиков Укргидрометцентра на текущую рабочую неделю (13-16 октября), в последующие трое суток погода ожидается дождливая.

В среду, 14 октября, только на западе страны - без осадков.

Температура воздуха при этом:

  • в западных областях - ночью +1...+6°С (на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки 0...-3°С), днем +9...+15°С;
  • на востоке и юго-востоке - ночью +9...+14°С, днем +18...+23°С;
  • на остальной территории Украины - ночью +4...+10°С, днем +12...+17°С.

Напомним, ранее мы рассказывали о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ и как реально синоптики создают прогнозы погоды каждый день.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть октябрь в Украине в целом.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.

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