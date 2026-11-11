Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії

В Абу-Дабі (столиця ОАЕ) в середу, 11 листопада, пройде другий день переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни.

Все, що відомо про перебіг переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо на цю мить:

(Оновлено 09:39). Україна прагне отримувати фінансування для утримання 800-тисячної армії щонайменше протягом 10 років після завершення війни, повідомляє видання AFP з посиланням на високопоставлене українське джерело.

Це необхідно, щоб мати змогу захиститися від можливої майбутньої агресії Росії.

Також після зустрічі за участі України, США, європейських країн і НАТО сторони підтвердили спільну прихильність до формування післявоєнної архітектури європейської безпеки.

Що очікують від другого дня переговорів

За інформацією джерел РБК-Україна, у другий день перемовин сторони обговорять можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

За даними російських ЗМІ, початок зустрічі намічений на 10:00 (за київським часом).

В західних медіа з'явилася інформація, що після зустрічей в Абу-Дабі Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви, а потім до Києва.

Як пройшов перший день переговорів

Перший день переговорів в Абу-Дабі відбувся у вівторок, 10 листопада. Зустріч тривала близько 4,5 години. За її підсумками сторони підтвердили, що продовжать роботу наступного дня (що відбувалося в 1-й день перемовин РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі).

Офіційних докладних коментарів безпосередньо від учасників зустрічі не було. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та досить змістовними, зауваживши, що з росіянами домовлятися складно. Він розповів, що отримав звіт української переговорної групи.

Державний секретар США Марко Рубіо, який не брав участі в зустрічі, також охарактеризував переговори як дуже продуктивні, але наголосив, що попереду ще багато роботи.

Серед американських учасників зустрічі коментар для преси дав Джаред Кушнер. За його словами, російський диктатор Володимир Путін "готовий до миру за належних умов".

За інформацією джерела РБК-Україна, основними темами першого дня переговорів були майбутня архітектура безпеки та гарантії безпеки для України, Європи й Росії.

Також сторони обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими. За словами Зеленського, йдеться про варіанти обміну у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Окремо російська сторона порушувала територіальне питання. Зеленський наголосив, що такі питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав.

За даними РБК-Україна, російська делегація також згадувала пропозиції Москви щодо зміни європейської архітектури безпеки, які Путін просував під час переговорів із тодішнім президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року.

Тоді Росія вимагала, зокрема, відмови від подальшого розширення НАТО, скорочення військової присутності союзників у країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, а також обмеження військової співпраці з пострадянськими державами поза НАТО, зокрема Україною.

За словами співрозмовника видання, росіяни пов'язували початок війни з тим, що адміністрація Байдена не погодилася на ці вимоги. Водночас американська сторона намагалася зрозуміти, чого саме побоюється Москва і навіщо їй потрібні гарантії безпеки..

Чи бере участь Європа у переговорах

У перший день переговорів, ще перед тристоронньою зустріччю, українська делегація провела окремі консультації з представниками США, ЄС, НАТО та європейських країн, аби узгодити спільні позиції з партнерами.

Зокрема, в координаційних зустрічах взяли участь представники формату E4 - Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також Євросоюзу і НАТО.

Від Великої Британії - радник з національної безпеки Джонатан Пауелл, Німеччини - радник канцлера із зовнішньополітичних питань Гюнтер Зауттер, Франції - дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, Італії - радник прем'єр-міністра Фабріціо Саджіо.

Євросоюз представляють керівник кабінету Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і радниця президента Євроради Анна-Марія Бура. Від НАТО долучився директор Офісу генсека Джефрі ван Леувен.

Після консультацій із партнерами відбулися тристоронні переговори за участі української, американської та російської делегацій.

Втім, питання участі європейських представників у самому переговорному процесі з РФ залишається відкритим.

За словами Зеленського, Європа має до кінця листопада визначитися, хто представлятиме її на переговорах щодо завершення війни. Він наголосив, що бажано ухвалити це рішення під час зустрічі коаліції охочих у Німеччині 19 листопада.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відмовилася представляти Європу в переговорах із Росією. На її думку, участь у них мають брати саме європейські інституції.

Москва ж виступає проти залучення Євросоюзу до переговорів. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що європейці нібито "прагнуть лише виграти час для України", і запропонував їм "залишитися в готелі" в Абу-Дабі.

Натомість США, за інформацією Politico, наполягають на тому, щоб ЄС отримав місце за переговорним столом. Серед можливих кандидатів на роль європейського представника раніше називали президента Фінляндії Александра Стубба. Незадовго до переговорів він і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере дзвонили до Путіна.

Склад делегацій України, США та РФ

Нагадаємо, українську делегацію очолює голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа, а також його спецпосланець Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. До неї також увійшли начальник ГРУ Ігор Костюков, представники Генштабу ЗС РФ Юрій Жигарловський та Олександр Зорін, представники ФСБ, зокрема Дмитро Мінаєв та Олексій Комков, заступники глави МЗС РФ Михайло Галузін і Сергій Рябков тощо.