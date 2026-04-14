Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як вони могли позначитись на майбутньому врожаї деяких рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією експертів, в цілому впродовж першої декади квітня 2026 року в Україні спостерігалася контрастна за температурним режимом з опадами погода.
При цьому середні добові температури повітря на початку декади:
Максимальні температури повітря у більшості областей, за даними УкрГМЦ, підвищувалися до 20-25°С тепла.
Українцям нагадали, що різка зміна погодних умов відбулась в Україні починаючи з 6 квітня внаслідок:
Тоді спостерігалося сильне похолодання - з нічними заморозками майже в усіх регіонах України.
Тим часом середні добові температури знизилися до показників на 3-6°С нижчих від норми.
Крім того, майже на всій території країни відмічалися опади у вигляді:
Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що на початку декади ріст та розвиток озимих та посіяних ранніх ярих зернових культур проходив за сприятливих агрометеорологічних умов.
Тим часом у другій половині декади - умови погіршилися (внаслідок різкої зміни погоди на надзвичайно холодну із заморозками).
Така ситуація вплинула на сільськогосподарські культури:
"Накопичення ефективного тепла відбувалося повільно, внаслідок цього на посівах відмічалися слабкі вегетаційні процеси лише в денні години", - розповіли в УкрГМЦ.
Згідно з інформацією спеціалістів, холодна погода у другій половині першої декади квітня, опади у вигляді мокрого снігу та снігу, а також слабке прогрівання ґрунту:
Експерти УкрГМЦ розповіли, що ранній розвиток весняних процесів нинішнього року обумовив надзвичайно ранні строки цвітіння абрикосу та ранніх кісточкових:
"Тому заморозки, які спостерігалися упродовж першої декади та особливо на початку другої, негативно впливали на процеси цвітіння та запилення", - повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Українцям пояснили, що рослини перебували у стресових умовах.
"Що позначиться на майбутньому урожаї", - констатували фахівці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у квітні температура стрімко впала до -10 та де в Україні насипало снігу.
Тим часом синоптики пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.
Читайте також, як змінить погоду в Україні завтра антициклон Quirin.