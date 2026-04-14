Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Головне: Погодні контрасти : початок квітня вразив аномальним теплом до +25°C, яке вже з 6 числа змінилося арктичним холодом і заморозками.

: початок квітня вразив аномальним теплом до +25°C, яке вже з 6 числа змінилося арктичним холодом і заморозками. Аномальні опади : разом із похолоданням у більшість областей прийшли дощі, льодяна крупа або навіть сніг.

: разом із похолоданням у більшість областей прийшли дощі, льодяна крупа або навіть сніг. Стрес для рослин : різка зміна погоди загальмувала ріст деяких сільськогосподарських культур, а подекуди - призупинила їхній розвиток.

: різка зміна погоди загальмувала ріст деяких сільськогосподарських культур, а подекуди - призупинила їхній розвиток. Загроза врожаю : найбільше від погодних "стрибків" могли постраждати ранні плодові дерева (зокрема абрикоси) у деяких областях.

: найбільше від погодних "стрибків" могли постраждати ранні плодові дерева (зокрема абрикоси) у деяких областях. Пауза в полях: через негоду та слабке прогрівання ґрунту аграрії були змушені тимчасово призупинити посівну кампанію.

Особливості погоди на початку квітня

Згідно з інформацією експертів, в цілому впродовж першої декади квітня 2026 року в Україні спостерігалася контрастна за температурним режимом з опадами погода.

При цьому середні добові температури повітря на початку декади:

були на 5-7°С вищими за норму ;

; відповідали показникам другої половини квітня.

Максимальні температури повітря у більшості областей, за даними УкрГМЦ, підвищувалися до 20-25°С тепла.

Коли та як саме погода різко змінилась

Українцям нагадали, що різка зміна погодних умов відбулась в Україні починаючи з 6 квітня внаслідок:

вторгнення холодного арктичного повітря;

переміщення активного циклону.

Тоді спостерігалося сильне похолодання - з нічними заморозками майже в усіх регіонах України.

Тим часом середні добові температури знизилися до показників на 3-6°С нижчих від норми.

Крім того, майже на всій території країни відмічалися опади у вигляді:

снігу;

мокрого снігу;

льодяної крупи;

дощу.

Агрометеорологічні умови першої декади квітня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як розвивались озимі й ранні зернові культури

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що на початку декади ріст та розвиток озимих та посіяних ранніх ярих зернових культур проходив за сприятливих агрометеорологічних умов.

Тим часом у другій половині декади - умови погіршилися (внаслідок різкої зміни погоди на надзвичайно холодну із заморозками).

Така ситуація вплинула на сільськогосподарські культури:

або стримувала їхній ріст і розвиток;

або обумовлювала припинення росту та розвитку.

"Накопичення ефективного тепла відбувалося повільно, внаслідок цього на посівах відмічалися слабкі вегетаційні процеси лише в денні години", - розповіли в УкрГМЦ.

Як похолодання позначилось на польових роботах

Згідно з інформацією спеціалістів, холодна погода у другій половині першої декади квітня, опади у вигляді мокрого снігу та снігу, а також слабке прогрівання ґрунту:

призупиняли проведення польових робіт;

призупиняли сівбу ранніх ярих зернових культур.

На врожай яких рослин вплинули заморозки

Експерти УкрГМЦ розповіли, що ранній розвиток весняних процесів нинішнього року обумовив надзвичайно ранні строки цвітіння абрикосу та ранніх кісточкових:

у західних областях;

у північних областях.

"Тому заморозки, які спостерігалися упродовж першої декади та особливо на початку другої, негативно впливали на процеси цвітіння та запилення", - повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Українцям пояснили, що рослини перебували у стресових умовах.

"Що позначиться на майбутньому урожаї", - констатували фахівці.