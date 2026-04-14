ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон Quirin

13:12 14.04.2026 Вт
2 хв
Сонячний день може бути оманливим, тож про щільний верхній одяг краще подбати заздалегідь
Ірина Костенко
Погода в Україні завтра - переважно суха та сонячна (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Квітневе потепління в Україні супроводжуватиме місцями рвучкий вітер. А нічна прохолода все ще змусить тримати вікна зачиненими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Україну накриє потепління, але не без "сюрпризів": прогноз на тиждень

Від чого залежатиме погода завтра

Експерт розповіла, що впродовж 15 квітня:

  • на захід від України будуть атмосферні фронти;
  • на схід - циклон із атмосферними фронтами.

"А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin (над Чорним морем якраз його п'яточка)", - повідомила Діденко й опублікувала відповідну карту.

Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон QuirinФінський антициклон Quirin (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де у середу може бути невеликий дощ

З огляду на вищезазначену ситуацію, за словами синоптика, в середу в Україні буде переважно сухо та сонячно.

При цьому атмосферний фронт зі сходу "зачепить невеликим дощем":

  • Сумську область;
  • Чернігівську область;
  • Харківську область.

Чого чекати від температури повітря й вітру

Температура повітря вночі, згідно з інформацією Діденко, ще залишається холодною - близько +1+5 градусів.

"А ось впродовж дня 15-го квітня вже значно веселіше, +12+17 градусів. На північному сході свіже повітря, +9+12 градусів", - розповіла спеціаліст.

Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний. Часом - рвучкий.

"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо", - порадила метеоролог.

Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон QuirinПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Яка погода 15 квітня буде в Києві

Насамкінець Діденко повідомила, що у Києві 15 квітня очікується:

  • суха погода;
  • холоднувата ніч - близько +3+5 градусів;
  • теплий день - до +15 градусів за Цельсієм.

"Вітер у столиці завтра північно-західний. До обіду - рвучкий. У другій половині дня притихне, буде гарно на вулиці", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Крім того, синоптики пояснили, чи дійде до України пил із Сахари (інформація про який розповсюджувалась у мережі).

Читайте також про Проводи 2026 - коли українцям іти на кладовище та чому "єдиного" дня насправді немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог
Новини
Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта