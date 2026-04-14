Місцями до +17: синоптик пояснила, як змінить погоду в Україні завтра антициклон Quirin

Квітневе потепління в Україні супроводжуватиме місцями рвучкий вітер. А нічна прохолода все ще змусить тримати вікна зачиненими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Від чого залежатиме погода завтра

Експерт розповіла, що впродовж 15 квітня:

на захід від України будуть атмосферні фронти;

на схід - циклон із атмосферними фронтами.

"А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin (над Чорним морем якраз його п'яточка)", - повідомила Діденко й опублікувала відповідну карту.

Фінський антициклон Quirin (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де у середу може бути невеликий дощ

З огляду на вищезазначену ситуацію, за словами синоптика, в середу в Україні буде переважно сухо та сонячно.

При цьому атмосферний фронт зі сходу "зачепить невеликим дощем":

Сумську область;

Чернігівську область;

Харківську область.

Чого чекати від температури повітря й вітру

Температура повітря вночі, згідно з інформацією Діденко, ще залишається холодною - близько +1+5 градусів.

"А ось впродовж дня 15-го квітня вже значно веселіше, +12+17 градусів. На північному сході свіже повітря, +9+12 градусів", - розповіла спеціаліст.

Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний. Часом - рвучкий.

"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо", - порадила метеоролог.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Яка погода 15 квітня буде в Києві

Насамкінець Діденко повідомила, що у Києві 15 квітня очікується:

суха погода;

холоднувата ніч - близько +3+5 градусів;

теплий день - до +15 градусів за Цельсієм.

"Вітер у столиці завтра північно-західний. До обіду - рвучкий. У другій половині дня притихне, буде гарно на вулиці", - підсумувала експерт.