Два регіони України раптово накрило снігопадом: у мережі показали відео негоди
В Україні несподівано посеред весни, 7 квітня, почався снігопад. Північні та західні регіони країни вже засипає снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.
В соціальних мережах публікують відео снігопаду, який накрив Житомирську та Хмельницьку області України. Обидва регіони раптово зіткнулися зі снігом попри те, що на дворі початок квітня.
В інших областях до снігу ще не дійшло - там просто сильний вітер та суттєве погіршення погоди. За прогнозами синоптиків, значне похолодання може тривати аж до 10 квітня, коли знову потроху буде теплішати.
Окремо попереджають водіїв, багато з яких вже "перевзули" автомобілі на літні шини. Зазначається, що через погану погоду можуть суттєво погіршитися умови руху на дорогах у містах та трасах.
Зазначимо, раніше ще на початку березня попереджали про контрасти цього квітня. Також синоптики спрогнозували, що Україну накриють дощі та похолодання цього тижня.
Вже на початку квітня Україну накриє порція скандинавської прохолоди, а стабільно теплої й сухої погоди в місяці чекати не варто - в атмосфері домінуватимуть циклони. Приходити в норму погода почне не раніше 10 квітня, а вже до 15 квітня суттєво потеплішає і весна знову стане весною, а не рецидивом зими.