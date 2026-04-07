Два регіони України раптово накрило снігопадом: у мережі показали відео негоди

В Україні несподівано посеред весни, 7 квітня, почався снігопад. Північні та західні регіони країни вже засипає снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.

В соціальних мережах публікують відео снігопаду, який накрив Житомирську та Хмельницьку області України. Обидва регіони раптово зіткнулися зі снігом попри те, що на дворі початок квітня.

В інших областях до снігу ще не дійшло - там просто сильний вітер та суттєве погіршення погоди. За прогнозами синоптиків, значне похолодання може тривати аж до 10 квітня, коли знову потроху буде теплішати.

Окремо попереджають водіїв, багато з яких вже "перевзули" автомобілі на літні шини. Зазначається, що через погану погоду можуть суттєво погіршитися умови руху на дорогах у містах та трасах.