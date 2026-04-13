Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє потепління, але не без "сюрпризів": прогноз на тиждень

19:20 13.04.2026 Пн
5 хв
Де повітря прогріється до +21°C і що з дощами?
aimg Ірина Костенко
Україну накриє потепління, але не без "сюрпризів": прогноз на тиждень Погода в Україні найближчим часом зміниться (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже незабаром в Україну повернеться тепло, а нічні заморозки нарешті відступлять. Проте синоптична ситуація залишається нестабільною, тож "тільки сонця" чекати поки що не варто.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Нічні мінуси: найближчої ночі заморозки ще ймовірні у повітрі та на ґрунті, але не всюди.
  • Опади: в середині тижня дощів у деяких областях побільшає, 18 квітня - можуть накрити майже всю Україну.
  • Пік тепла: 15 квітня на Закарпатті очікується справжнє літо - стовпчики термометрів піднімуться до +21°C.
  • Зміна режиму: нічні температури в Україні стабілізуються та піднімуться, денні становитимуть в середньому +13…+18°С.
  • Орієнтовні тенденції: у період 19-23 квітня в Україні збережеться помірне тепло +11…+18°C, проте погода залишатиметься нестійкою - з періодичними дощами.

Як зміниться погода найближчим часом

– Ми можемо говорити про те, що вже трішки потеплішає. За рахунок того, що до нас зараз поширюється поле підвищеного атмосферного тиску.

У найближчу ніч ми ще, все ж таки, очікуємо заморозки у повітрі на Правобережжі країни, 0-3°С.

На решті території ми очікуємо, що температура вночі буде в межах 1-6 градусів тепла (крім східних областей). На поверхні ґрунту в нас будуть заморозки 0-3°С.

Тобто на Правобережжі вони в нас будуть у повітрі. В усіх інших областях (крім східних) - на поверхні ґрунту.

Щодо денних максимумів, то завтра ми очікуємо +11…+16 градусів тепла.

На Закарпатті до +19°С. На сході та північному сході - там буде трішки прохолодніше, +7…+12°С.

Загалом щодо погодних умов, то переважатиме мінлива хмарність.

За рахунок того, що, знову ж таки, поле підвищеного тиску в нас буде, погода очікується без опадів.

Лише на сході країни вдень дощитиме завдяки тому, що туди надійде циклон.

Повітряні потоки в нас будуть переважно північно-західні завтра. На заході країни - південно-східні, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду.

Також завтра вдень у східних та Сумській областях ми очікуємо локальні пориви вітру - до 15-20 метрів за секунду.

Україну накриє потепління, але не без &quot;сюрпризів&quot;: прогноз на тижденьПотеплінню в Україні бути, але не без опадів (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з опадами і температурою в середині тижня

– Якщо дивитись вже надалі, то в нас залишатиметься мінлива хмарність, погода без опадів 15 та 16 квітня.

Лише 15 квітня на північному сході країни - невеликий, вдень у Карпатах - помірний дощ.

На північному сході дощ буде зумовлений тим, що там - ось ці ще будуть залишки циклону.

А ось у Карпатах - надійде новий атмосферний фронт, який зумовлюватиме помірний дощ.

16 квітня - лише у західних областях ми очікуємо вже на невеликий дощ. За рахунок того, що ось цей атмосферний фронт буде поширюватись на всі західні області.

Виходить, що на північному сході в нас - залишкові процеси циклону, що завтра надійде до східних областей.

А от дощі у Карпатах 15 квітня та 16 квітня у західних областях - будуть зумовлені тим, що надійде ось цей новий атмосферний фронт із заходу Європи.

Значення температури вночі в нас вже будуть без заморозків. Ми очікуємо, що буде в межах +3…+8 градусів.

Вдень 15 квітня стовпчики термометрів у більшості областей підніматимуться до +13…+18°С.

В принципі, і 16 квітня також у нас такі очікуються значення температури.

Лише 15 квітня на Закарпатті ми очікуємо до +21°С... За рахунок того, що Закарпаття захищене горами від надходження більш прохолодної маси з півночі. Тому там буде трішки тепліше, плюс сонечко буде.

А на сході та північному сході країни - трішки прохолодніше, +9…+14°С.

Якою погодою може закінчуватись робочий тиждень

– 17-18 квітня в нас вже буде так, трішки більше опадів загалом. Але вони будуть місцями і невеликі.

Вдень 18 квітня в нас повсюди - по всій території України - вже помірні дощі будуть.

Лише на сході 17 квітня і на Закарпатті та півдні країни - без опадів буде погода.

Така ситуація буде зумовлена тим, що ось цей, так би мовити, атмосферний фронт, буде розтягуватись по території України. Зумовлюючи ось такі локальні опади.

Значення температури, в принципі, істотних якихось таких змін не зазнають.

Вночі +3…+9°С, вдень +8…+14°С.

На півдні та сході країни, а 17 квітня - і на Закарпатті - стовпчики термометрів підніматимуться до +18°С.

Які погодні тенденції видніються в Україні пізніше

– Надалі в Україні часом випадатимуть дощі. Буде така, нестійка ситуація.

Значення температури, знову ж таки, істотних змін не зазнаватимуть.

Вночі +3…+9°С, на заході країни - трішки прохолодніше, +1…+6°С. Вдень до +18°С.

19 квітня ми очікуємо, що в нас буде +8…+14°С, трішки прохолодніше.

А так, в принципі, +11…+18°С - це у період з 19 по 23 квітня.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
