Вичистили майже всіх росіян: Зеленський спростував заяви Путіна про Куп'янськ

Що нафантазував Путін

Нагадаємо, ще 20 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що в Куп'янську нібито заблокували "до 15 батальйонів ЗСУ". При цьому начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов повідомив про "звільнення" міста.

Це була вже щонайменше друга спроба вигадати "оточення" за менше, ніж місяць. 26 жовтня під час наради російські генерали видали диктатору маячню про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Тоді серед інших "оточених" міст згадувався Куп'янськ. Путін навіть забажав запросити до міста "представників ЗМІ".

Попри заяви росіян реальна ситуація в Куп'янську виглядає наступним чином: російська присутність у Куп’янську істотно зменшилась. Окупанти відрізані від логістики: загалом їх перебуває у місті приблизно 50-100 осіб.

Пізніше, 27 листопада, глава Кремля сказав, що "в Комсомольську" тривають бойові дії. При цьому на території Донецької області, яку контролюють українські захисники, такого населеного пункту немає.

Зазначимо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За його словами, українські захисники продовжують зачистку міста від залишків окупантів.