ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську

Харківська область, П'ятниця 28 листопада 2025 22:35
UA EN RU
Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Російське керівництво поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. Українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в Telegram.

За словами генерала, ситуація на Куп'янському напрямку потребує значної уваги, оскільки динаміка боїв висока і це вимагає максимальної узгодженості дій.

Сирський відвідав угруповання військ і військових частин у Харківській області та ознайомився з оперативною обстановкою.

Головнокомандувач розповів, що українські захисники продовжують проводити як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Вони щодня відбуваються в рамках комплексних заходів для стабілізації ситуації в Куп'янську.

Як зазначив генерал, у місті триває виявлення окупантів з метою знищення або взяття в полон.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають. А правда полягає в тому, що в наступні дні після їхніх заяв у місті фіксували менше ніж 40 російських абонентів радіообміну", - підкреслив він.

Водночас на підступах до міста українські воїни утримують певні рубежі та посилюють вогневий вплив на ворога, щоб заблокувати шляхи постачання.

Сирський під час поїздки дав командирам вказівки з метою забезпечення потреб підрозділів.

Що говорив Путін

Нагадаємо, ще 20 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що в Куп'янську нібито заблокували "до 15 батальйонів ЗСУ".

При цьому начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов нафантазував "звільнення" міста.

Учора, 27 листопада, глава Кремля сказав, що "в Комсомольську" тривають бойові дії. Примітно, що на території Донецької області, яку контролюють українські захисники, такого населеного пункту немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Куп'янськ Харків Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає