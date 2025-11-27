Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"

Російський диктатор Володимир Путін заплутався в назвах населених пунктів і вигадав, що в Донецькій області "йдуть бої за Комсомольськ".

Як передає РБК-Україна , про це голова Кремля заявив під час спілкування з журналістами.

Путін укотре заявив про те, що Покровськ і Мирноград нібито оточені. Цього разу він запевняв, що "70% Покровська захоплено, а на півдні Мирнограда вже відсікли угруповання ЗСУ".

"А далі що? Якщо подивитися на карту - далі Комсомольськ. А північніше - Куп'янськ, Слов'янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії, просування йде далі", - додав диктатор.

Найімовірніше, Путін мав на увазі Костянтинівку, оскільки ніякого Комсомольська на підконтрольній Україні частині Донецької області немає.

Місто зі схожою назвою - Комсомольське - розташоване на півдні Донеччини недалеко від Маріуполя, але воно під окупацією з 2014 року і перейменоване на Кальміуське у 2016 році рішенням Верховної Ради.

Диктатор не зупинив свої фантазії і заявив про те, що під контроль росіян у Сіверську "перейшло 1700 будівель із 8000". Це твердження також звучить доволі сумнівно, якщо зважати на те, що в мирний час там мешкало лише близько 10 800 осіб.