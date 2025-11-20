Путін і Герасимов вигадали "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп'янська
Російський диктатор Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов нафантазували "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - "звільнення" цього міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських пропагандистів.
Зокрема Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Правди у цих доповідях фактично не було, оскільки знову почали згадувати нібито "оточення" Покровська.
Проте з Куп'янськом росіяни перевершили самі себе. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже було "звільнено".
Путін зробив вигляд, що "не почув" цього та наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів", які за версією РФ є в Куп'янську та Покровську.
Окрім цього, російський диктатор озвучив вигадку про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він сказав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".
Найсмішніше, що це друга спроба вигадати "оточення" за менше, ніж місяць. 26 жовтня Путін провів нараду у пункті управління об’єднаного угруповання окупаційних російських військ, де його запевнили, що на деяких напрямках українські війська нібито потрапили в оточення. Мова тоді йшла саме про Покровський та Куп’янський напрямки - диктатор навіть запросив до цих міст "представників ЗМІ".
Реальна ситуація в Куп'янську та Покровську
Тим часом попри заяви Путіна та Герасимова реально ситуація в Куп'янську значно краща для ЗСУ. Так, російська присутність у Куп’янську істотно зменшилась - у місті залишилося менш ніж 50 окупантів. Росіяни відрізані від логістики та частково вибиті з міста.
Крім того, українські сили не дозволяють ворогу закріпитися в північній частині міста. Через це окупанти розгорнули інформаційну операцію в районі Куп’янська, намагаючись створити ілюзію контролю над містом.
Щодо Покровська - 7-й корпус ДШВ повідомив, що російські окупанти намагаються обійти місто і захопити населений пункт Гришине на північному заході від міста. Прорвати оборону в Покровську вони не здатні: за чотири дні в цих спробах росіяни втратили майже 500 одиниць живої сили.