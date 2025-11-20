ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін і Герасимов вигадали "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп'янська

Росія, Четвер 20 листопада 2025 21:32
UA EN RU
Путін і Герасимов вигадали "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп'янська Ілюстративне фото: росіяни вже вдруге вигадують "оточення" Куп'янська (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов нафантазували "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - "звільнення" цього міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських пропагандистів.

Зокрема Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Правди у цих доповідях фактично не було, оскільки знову почали згадувати нібито "оточення" Покровська.

Проте з Куп'янськом росіяни перевершили самі себе. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже було "звільнено".

Путін зробив вигляд, що "не почув" цього та наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів", які за версією РФ є в Куп'янську та Покровську.

Окрім цього, російський диктатор озвучив вигадку про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він сказав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".

Найсмішніше, що це друга спроба вигадати "оточення" за менше, ніж місяць. 26 жовтня Путін провів нараду у пункті управління об’єднаного угруповання окупаційних російських військ, де його запевнили, що на деяких напрямках українські війська нібито потрапили в оточення. Мова тоді йшла саме про Покровський та Куп’янський напрямки - диктатор навіть запросив до цих міст "представників ЗМІ".

Реальна ситуація в Куп'янську та Покровську

Тим часом попри заяви Путіна та Герасимова реально ситуація в Куп'янську значно краща для ЗСУ. Так, російська присутність у Куп’янську істотно зменшилась - у місті залишилося менш ніж 50 окупантів. Росіяни відрізані від логістики та частково вибиті з міста.

Крім того, українські сили не дозволяють ворогу закріпитися в північній частині міста. Через це окупанти розгорнули інформаційну операцію в районі Куп’янська, намагаючись створити ілюзію контролю над містом.

Щодо Покровська - 7-й корпус ДШВ повідомив, що російські окупанти намагаються обійти місто і захопити населений пункт Гришине на північному заході від міста. Прорвати оборону в Покровську вони не здатні: за чотири дні в цих спробах росіяни втратили майже 500 одиниць живої сили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Покровськ Куп'янськ Війна в Україні
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті