Окупантів у Куп'янську відрізали від основних поставок, - Трегубов

Куп'янськ, Понеділок 17 листопада 2025 19:18
Окупантів у Куп'янську відрізали від основних поставок, - Трегубов Ілюстративне фото: українські воїни продовжують ліквідацію окупантів у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським воїнам вдалося відрізати окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок. Ворога продовжують ліквідовувати.

Про це заявив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент", - зазначив Трегубов.

Також начальник управління комунікацій Об'єднаних сил зауважив, що постачання росіянам до Куп'янська відбувається лише за допомогою дронів - їм скидають продукти та боєприпаси.

"Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси", - пояснив Трегубов.

Він звернув увагу, що бої в місті вести завжди важко і необхідно брати до уваги ризики зміни ситуації.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив про те, що російські окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом.

Він уточнив, що на півночі Куп'янська окупантів стало менше внаслідок активних дій українських захисників.

При цьому угруповання Об'єднаних сил попереджало про те, що росіяни отримали наказ знімати постановочні відео в Куп'янську, щоб створити ілюзію їхніх успіхів у місті.

