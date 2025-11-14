У Куп'янську залишилося менше росіян, логістика порушена: Трегубов назвав кількість

Російська присутність у Куп'янську скорочується, у місті залишилося менше ніж 50 окупантів. Вони відрізані один від одного та від основних сил армії РФ через порушення логістики.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповів Трегубов, зараз ситуація для противника ускладнилася, оскільки російські окупанти залишаються лише в північних районах міста.

За перехопленнями, їх там трохи менше ніж 50 осіб. Вони фактично відрізані один від одного та від своїх основних сил, адже логістика дуже ефективно порушена.

Попри те, що ворог намагається перекидати підкріплення або провести до міста малі групи, ці спроби зараз майже нереальні через високу активність українських дронів.

За його словами, ситуація у Куп'янську дещо змінилася: момент став трішки на користь України. Водночас він наголосив, що це "дуже крихкий лід", і ситуація все ще залишається важкою.

Трегубов також зазначив, що, усвідомивши провал у місті, росіяни перенесли основні зусилля на схід та південь від Куп'янська. Там вони намагаються ліквідувати український плацдарм на лівому березі річки Оскіл.

"Якби їм це вдалося, це б створило для міста такі проблеми, що там уже б української логістики могло б і не стати. І, відповідно, тоді з містом було б, ну, зрозуміло, що там утримувати його було б дуже важко", - зазначив військовий.

Але наразі, за словами Трегубова, ці спроби також безрезультатні. Він додав, що українські сили бачать перенесення російських зусиль і відповідно реагують.