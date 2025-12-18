ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вибухи в Ростові та Батайську: повідомляється про ураження нафтового танкера

Росія, Четвер 18 грудня 2025 02:55
UA EN RU
Вибухи в Ростові та Батайську: повідомляється про ураження нафтового танкера Ілюстративне фото: пожежник МНС РФ (росЗМІ)
Автор: Марина Балабан

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.

Також повідомлялось про роботу російського "ППО".

Місцеві мешканці скаржились, що в деяких неселених пунктах Ростовської області зникло світло.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що в порту міста уражене судно.

У місцевих пабліках уточнили - горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути.

Атаки на російські міста

Як повідомлялось, Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська "ППО" заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.

Ввечері 14 грудня Бєлгородська ТЕЦ "Луч" була вражена зі зброї невідомого походження. В результаті мешканці кількох районів міста почали скаржитись на перебої з електроенергією.

Крім того, ввечері 14 грудня невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни скаржилися, що на підступах до Москви чути вибухи.

Також повідомлялось, що 7 грудня дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області.

Раніше ми писали про те, що у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Російська Федерація Нефть
Новини
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі