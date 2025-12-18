Вибухи в Ростові та Батайську: повідомляється про ураження нафтового танкера

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що в порту міста уражене судно.

Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.

Атаки на російські міста

Як повідомлялось, Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська "ППО" заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.

Ввечері 14 грудня Бєлгородська ТЕЦ "Луч" була вражена зі зброї невідомого походження. В результаті мешканці кількох районів міста почали скаржитись на перебої з електроенергією.

Крім того, ввечері 14 грудня невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни скаржилися, що на підступах до Москви чути вибухи.

Також повідомлялось, що 7 грудня дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області.

Раніше ми писали про те, що у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.