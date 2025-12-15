У Бєлгороді влучання в ТЕЦ, у деяких районах перебої зі світлом
У місті Бєлгород уражена місцева ТЕЦ "Луч". Мешканці кількох районів міста скаржаться на перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Бєлгородська ТЕЦ "Луч" була вражена зі зброї невідомого походження.
Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги, місцеві пабліки писали про роботу "ППО".
Згодом у Telegram-каналах почали з'являтись численні відео з моментом спалаху в районі ТЕЦ.
Одночасно із цим мешканці кількох районів міста скаржились на перебої з електроенергією.
Влучання в ТЕЦ підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, при ударі "є пошкодження інженерної інфраструктури".
Атаки на Бєлгород
Як писало РБК-Україна, 10 грудня Бєлгородська ТЕЦ була під ударом. У місті декілька разів оголошували ракетну небезпеку, після чого в деяких будинках пропало електропостачання.
До цього, у ніч з 8 на 9 листопада по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді було завдано удару. За повідомленнями місцевих джерел, падіння уламків і пошкодження обладнання призвели до масштабного "блекауту" - понад 20 тисяч мешканців міста залишилися без електроенергії та опалення.
Внаслідок атаки серйозно постраждали газотурбінні установки ТЕЦ, що виробляли електроенергію для міста. До цього часу станція залишалася однією з останніх діючих електростанцій Бєлгорода після попередніх ушкоджень іншої ТЕЦ.
11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.