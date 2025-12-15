ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Бєлгороді влучання в ТЕЦ, у деяких районах перебої зі світлом

Росія, Понеділок 15 грудня 2025 01:20
UA EN RU
У Бєлгороді влучання в ТЕЦ, у деяких районах перебої зі світлом Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У місті Бєлгород уражена місцева ТЕЦ "Луч". Мешканці кількох районів міста скаржаться на перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Бєлгородська ТЕЦ "Луч" була вражена зі зброї невідомого походження.

Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги, місцеві пабліки писали про роботу "ППО".

Згодом у Telegram-каналах почали з'являтись численні відео з моментом спалаху в районі ТЕЦ.

Одночасно із цим мешканці кількох районів міста скаржились на перебої з електроенергією.

Влучання в ТЕЦ підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, при ударі "є пошкодження інженерної інфраструктури".

Атаки на Бєлгород

Як писало РБК-Україна, 10 грудня Бєлгородська ТЕЦ була під ударом. У місті декілька разів оголошували ракетну небезпеку, після чого в деяких будинках пропало електропостачання.

До цього, у ніч з 8 на 9 листопада по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді було завдано удару. За повідомленнями місцевих джерел, падіння уламків і пошкодження обладнання призвели до масштабного "блекауту" - понад 20 тисяч мешканців міста залишилися без електроенергії та опалення.

Внаслідок атаки серйозно постраждали газотурбінні установки ТЕЦ, що виробляли електроенергію для міста. До цього часу станція залишалася однією з останніх діючих електростанцій Бєлгорода після попередніх ушкоджень іншої ТЕЦ.

11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгород ТЕЦ
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі