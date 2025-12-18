Взрывы в Ростове и Батайске: сообщается о поражении нефтяного танкера

В Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Атаку неизвестным оружием подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также он проинформировал, что в порту города поражено судно.

Около 23:30 начали появляться сообщения о взрывах в Ростове-на-Дону и Батайске. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео взрывов.

Атаки на российские города

Как сообщалось, Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников в ночь на 15 декабря. Российская "ПВО" заявила о якобы уничтожении десятков беспилотников. В Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения дронов.

Вечером 14 декабря Белгородская ТЭЦ "Луч" была поражена из оружия неизвестного происхождения. В результате жители нескольких районов города начали жаловаться на перебои с электроэнергией.

Кроме того, вечером 14 декабря неизвестные дроны атаковали Подмосковье. Россияне жаловались, что на подступах к Москве слышны взрывы.

Также сообщалось, что 7 декабря дроны уничтожили резервуары по 2000 кубов горючего в Орловской области.

Ранее мы писали о том, что в городе Ливны в Орловской области России произошел крупный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники. Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил, что район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.