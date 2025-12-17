Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України

Сенат США в середу, 17 грудня, ухвалив законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів. Документ обсягом три тисячі сторінок передбачає виділення 800 млн доларів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Документ підтримали 77 сенаторів, проти виступили 22 парламентарі. Згідно із ним, оборонний бюджет Сполучених Штатів у 2026 році становитиме 901 млрд доларів.

Законопроєкт передбачає рекордний рівень річних оборонних витрат, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 4%, а також закупівлю озброєнь. Крім того, фінансуватиметься програма посилення конкурентоспроможності США у протистоянні з Китаєм і РФ.

Фінансування допомоги Україні

Також передбачено 800 млн доларів допомоги Україні у межах "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Упродовж наступних двох років Києву виділятиметься по 400 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані компаніям США за постачання озброєння для Збройних сил України.

Закон авторизує Балтійську безпекову ініціативу та 175 млн доларів на підтримку оборони Латвії, Литви й Естонії. Він також обмежує можливість скорочення чисельності військ США у Європі нижче 76 000 осіб і забороняє позбавляти командувача американських сил в ЄС статусу верховного головнокомандувача сил НАТО.