Дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області: супутникові фото

Щонайменше два великі резервуари з паливом були знищені на території нафтобази у місті Лівни Орловської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За попередніми даними, кожен із резервуарів міг вміщувати до 2000 кубічних метрів палива. На супутникових зображеннях помітно, що обидва резервуари повністю вигоріли після масштабної пожежі, яка спалахнула 2 грудня внаслідок ударів безпілотників.

Раніше ми писали про те, що у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.

Атаки на Орловську область

Як повідомляло РБК-Україна, пізно ввечері 16 листопада в російському Орлі пролунали вибухи. Місцеві джерела припускали можливу атаку на Орловську ТЕЦ, а незадовго до цього Telegram-канали інформували про велику кількість дронів, що прямували у бік області.

Попередня атака на Орел фіксувалася 13 листопада. Тоді вибухи пролунали на тлі оголошеної ракетної та дронової небезпеки. У міських пабліках повідомляли про роботу ППО: кілька цілей було збито, а уламки впали в одному з житлових районів. Момент інциденту потрапив на відео.

Відомо, що в Орлі розташовано кілька нафтобаз. Крім того, там знаходиться військова база, з якої російські війська запускають по Україні іранські дрони типу “Шахед”. Об’єкт має вісім наземних пускових майданчиків та 2,8-кілометрову ділянку дороги, що використовується для запуску дронів із транспортних засобів.

Місто розташоване приблизно за 150 км від північно-східного кордону України.