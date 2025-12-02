В Орловській області Росії пожежа: місцеві кажуть про займання на НПЗ
У місті Лівни в Орловській області Росії велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
У місті Лівни в Орловській області Росії у ніч на 2 грудня сталась пожежа. Місцеві мешканці кажуть, що може горіти нафтопереробний завод.
Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що горять два термінали на НПЗ.
Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.
Атаки на Орловську область
Як писало РБК-Україна, у російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Перед цим Telegram-канали писали, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.
Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада. Тоді там лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео.
Варто зазначити, в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.
Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.
Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.