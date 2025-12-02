ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Орловській області Росії пожежа: місцеві кажуть про займання на НПЗ

Росія, Вівторок 02 грудня 2025 08:15
UA EN RU
В Орловській області Росії пожежа: місцеві кажуть про займання на НПЗ Фото: МНС Росії (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У місті Лівни в Орловській області Росії велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У місті Лівни в Орловській області Росії у ніч на 2 грудня сталась пожежа. Місцеві мешканці кажуть, що може горіти нафтопереробний завод.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що горять два термінали на НПЗ.

Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.

Атаки на Орловську область

Як писало РБК-Україна, у російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Перед цим Telegram-канали писали, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.

Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада. Тоді там лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео.

Варто зазначити, в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.

Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Російська Федерація
Новини
Україна стала четвертою у світі за кількістю жертв мін у 2024 році - постраждали 293 людини
Україна стала четвертою у світі за кількістю жертв мін у 2024 році - постраждали 293 людини
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить