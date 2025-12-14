ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Під Москвою чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Неділя 14 грудня 2025 20:20
UA EN RU
Під Москвою чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів Фото: інформації про наслідки поки що не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 14 грудня, невідомі дрони атакують Підмосков'я. Росіяни скаржаться, що на підступах до Москви чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Увечері пабліки почали писати, що невідомі дрони летять на Москву. Вибухи було чути щонайменше в підмосковній Каширі. Паралельно в соцмережах з'явилися кадри, на яких чутно і звуки дронів, і звуки вибухів.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін поки що ніяк не коментував ситуацію, а в Міноборони РФ відзвітували, що в період з 16:00 до 20:00 нібито збили 56 безпілотників, два з яких у Московській області. Загалом, згідно зі звітом, російська ППО нібито збила:

  • 24 дрони - над територією Бєлгородської області;
  • 17 дронів - над територією Брянської області;
  • 5 дронів - над територією Тульської області;
  • 3 дрони - над територією Курської області;
  • 2 дрони - над територією Калузької області;
  • 2 дрони - над територією Рязанської області;
  • 2 дрони - над територією Московського регіону;
  • 1 дрон - над територією Воронезької області.

Офіційних коментарів про наслідки в Підмосков'ї поки що не було.

Москва під ударом

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Подмосковье Дрони
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі