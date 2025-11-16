Вибухи пролунали в російському Орлі: під атакою місцева ТЕЦ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни брешуть, що нібито "збили" шість ударних дронів над Орлом, на місці працюють "оперативні служби". Місцева влада поки що не коментувала наслідки прильотів по місту. В мережі вже з'явилися фото та відео пожежі, яка виникла після влучання дрона.

Зокрема ввечері місцеві канали повідомили про "небезпеку ударних дронів" з боку Брянської області. Згодом мешканці російського міста почули сильні вибухи та повідомили про пожежу в районі ТЕЦ.

Зазначимо, що до цього 13 листопада мешканці міста Орел скаржилися, що лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео, які викладали у мережі, потрапили уламки, які падали з неба.

До цього невідомі дрони атакували Орел в ніч на 5 листопада. Місцевий губернатор повідомив, що нібито було знищено українські дрони. А в ніч на 31 жовтня Орловську ТЕЦ атакували українські ракети.

Інформацію змушений був визнати навіть губернатор Орловської області - проте спочатку він брехав, що нібито впали "уламки дрона", а пожеж не було (хоча численні відео свідчили про інше). А пізніше Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни".