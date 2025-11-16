ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Взрывы прогремели в российском Орле: под атакой местная ТЭЦ (видео)

Россия, Воскресенье 16 ноября 2025 23:05
UA EN RU
Взрывы прогремели в российском Орле: под атакой местная ТЭЦ (видео) Иллюстративное фото: украинские дроны наведались в Орёл (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В российском городе Орел вечером 16 ноября прозвучало много взрывов. Мишенью могла стать местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), россияне жалуются на атаку ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности вечером местные каналы сообщили об "опасности ударных дронов" со стороны Брянской области. Впоследствии жители российского города услышали сильные взрывы и сообщили о пожаре в районе ТЭЦ.

Россияне врут, что якобы "сбили" шесть ударных дронов над Орлом, на месте работают "оперативные службы". Местные власти пока не комментировали последствия прилетов по городу. В сети уже появились фото и видео пожара, который возник после попадания дрона.

Отметим, что до этого 13 ноября жители города Орел жаловались, что раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео, которые выкладывали в сети, попали обломки, которые падали с неба.

До этого неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Местный губернатор сообщил, что якобы были уничтожены украинские дроны. А в ночь на 31 октября Орловскую ТЭЦ атаковали украинские ракеты.

Информацию вынужден был признать даже губернатор Орловской области - однако сначала он врал, что якобы упали "обломки дрона", а пожаров не было (хотя многочисленные видео свидетельствовали о другом). А позже Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Взрывы Война в Украине
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт