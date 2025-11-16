Взрывы прогремели в российском Орле: под атакой местная ТЭЦ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Россияне врут, что якобы "сбили" шесть ударных дронов над Орлом, на месте работают "оперативные службы". Местные власти пока не комментировали последствия прилетов по городу. В сети уже появились фото и видео пожара, который возник после попадания дрона.

В частности вечером местные каналы сообщили об "опасности ударных дронов" со стороны Брянской области. Впоследствии жители российского города услышали сильные взрывы и сообщили о пожаре в районе ТЭЦ.

Отметим, что до этого 13 ноября жители города Орел жаловались, что раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео, которые выкладывали в сети, попали обломки, которые падали с неба.

До этого неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Местный губернатор сообщил, что якобы были уничтожены украинские дроны. А в ночь на 31 октября Орловскую ТЭЦ атаковали украинские ракеты.

Информацию вынужден был признать даже губернатор Орловской области - однако сначала он врал, что якобы упали "обломки дрона", а пожаров не было (хотя многочисленные видео свидетельствовали о другом). А позже Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны".