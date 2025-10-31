Дрони атакували російський Орел: звучали сирени, працювало ППО, пошкоджено ТЕЦ

Російське місто Орел атакували невідомі дрони в ніч на 31 жовтня. У місті лунали вибухи. Місцева ТЕЦ отримала пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Сирени повітряної тривоги пролунали в Орлі близько 00:50 в ніч на 31 жовтня.

Пізніше в місцевих Telegram-каналах з'явились повідомлення про ракетну небезпеку на території Орловської області. Мешканцям радили "укритись у приміщенні без вікон із суцільними стінами".

Одночасно мешканці Орла почали скаржитись на голосні вибухи у місті.

Місцеві пабліки писали про роботу ППО.

Очевидці розповіли, що чули від трьох до семи вибухів на півночі Орла. У небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації машин.

Пізніше місцеві мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.

Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор Андрій Кличков.

Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.

Інформації про постраждалих немає.