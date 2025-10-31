Дрони атакували російський Орел: звучали сирени, працювало ППО, пошкоджено ТЕЦ
Російське місто Орел атакували невідомі дрони в ніч на 31 жовтня. У місті лунали вибухи. Місцева ТЕЦ отримала пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Сирени повітряної тривоги пролунали в Орлі близько 00:50 в ніч на 31 жовтня.
Пізніше в місцевих Telegram-каналах з'явились повідомлення про ракетну небезпеку на території Орловської області. Мешканцям радили "укритись у приміщенні без вікон із суцільними стінами".
Одночасно мешканці Орла почали скаржитись на голосні вибухи у місті.
Місцеві пабліки писали про роботу ППО.
Очевидці розповіли, що чули від трьох до семи вибухів на півночі Орла. У небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації машин.
Пізніше місцеві мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.
Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор Андрій Кличков.
Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.
Інформації про постраждалих немає.
Атаки на Орел
До цього невідомі дрони атакували Орел наприкінці серпня. Тоді в місті також лунали вибухи та працювало ППО.
Внаслідок падіння уламків одного з дронів було пошкоджено житловий будинок - вибито кілька вікон, частину мешканців евакуювали.
В одному з районів міста сталось загоряння.
Зазначимо, що в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед".
Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.